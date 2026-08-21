F1, oggi comincia il GP d’Olanda: Ferrari punta alla rimonta nel Mondiale, il programma e le qualifiche Sprint

La F1 torna in pista oggi. Dopo la pausa estiva, i motori si riaccendono sul Mondiale con Kimi Antonelli in testa. Dopo quasi un mese di pausa, il mondiale di Formula 1 riparte dall’Olanda per il dodicesimo appuntamento stagionale. Sul tracciato di Zandvoort, al suo ultimo anno in calendario, riprende la caccia alla Mercedes leader assoluta.

Il duello iridato e la rincorsa della Ferrari

In testa alle classifiche domina la scuderia tedesca, trascinata da un Andrea Kimi Antonelli autore finora di 9 podi e 6 vittorie. Il pilota italiano precede Lewis Hamilton, attualmente distanziato di 50 lunghezze. La Ferrari insegue la vetta del mondiale costruttori con 72 punti di ritardo. Il team principal Frederic Vasseur assicura che la squadra lotterà fino al termine della stagione, accendendo il sogno dei tifosi:

“Qui basta vincere o perdere una gara e le cose possono cambiare, vale per noi come per gli avversari”

In Ungheria, la Rossa ha mancato il podio, chiudendo al 4° e 5° posto con Charles Leclerc, distante 81 punti da Kimi in classifica, e lo stesso Hamilton, rallentato da una penalità. Ma in Olanda sarà tutto diverso.

In palio ora c’è il titolo. O almeno, questo spera George Russell, staccato di 59 punti in campionato, che insegue Antonelli così come Norris, in crescita come la sua McLaren. Senza dimenticare Verstappen, padrone di casa e trionfatore per 3 edizioni consecutive.

Torna il formato “Sprint”, la programmazione televisiva del weekend

Il circuito affacciato sul Mare del Nord rappresenta una complessa sfida tecnica che impone un elevato carico aerodinamico. Lungo 4259 metri, l’anello si percorre in senso orario e presenta 14 curve, di cui 10 a destra e 4 a sinistra. La carreggiata stretta, i costanti saliscendi e le 2 curve paraboliche complicano notevolmente i sorpassi nella sezione centrale della pista.

Superare non sarà semplice, ma non è impossibile. Soprattutto poi se dovesse arrivare la pioggia, molto probabile sul mare.

Il fine settimana, che vedrà scendere in pista anche le vetture di F1 Academy e Porsche Supercup, sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now.

Il palinsesto televisivo in chiaro su TV8 proporrà in tempo reale le qualifiche Sprint oggi, venerdì, seguite il sabato dalla gara Sprint e dalle qualifiche tradizionali.

L’evento principale, ovvero la gara della domenica, sarà visibile in chiaro in differita a partire dalle ore 18.