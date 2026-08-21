Ciclismo, Mondiali Juniores: Italia protagonista in Belgio, 4 ori ed un bronzo

L’Italia domina ai Mondiali Juniores di ciclismo su pista: 4 ori e 1 bronzo a Heusden-Zolder. La squadra azzurra chiude una seconda giornata da incorniciare ai Mondiali juniores di ciclismo su pista, conquistando la vetta del medagliere grazie a quattro vittorie e un terzo posto.

Maggioni, Campana e Ghirelli: tris d’oro individuale

Italia, che giornata in Belgio. La serie di trionfi italiani al velodromo belga di Heusden-Zolder inizia con la Corsa a Punti maschile. Matteo Maggioni si impone con 45 punti, superando di misura il neozelandese Riley Crampton, che si ferma a quota 42. Al terzo posto si piazza il francese Tom Podevin con 31 punti.

Poco dopo, arriva il successo di Agata Campana nell’Eliminazione femminile. La ciclista trevigiana, già argento nello Scratch nella prima giornata, sbaraglia la concorrenza precedendo l’atleta russa neutrale Olga Kostina e la spagnola Adriana Vargas Suñer.

Il terzo oro individuale porta la firma di Matteo Ghirelli nel Chilometro da fermo. L’azzurro blocca il cronometro sul tempo di 1’01″484, beffando il tedesco Leonidas Rekowski (1:01.512) e il russo Mikhail Demish (1:01.839). Fuori dalle posizioni di vertice il secondo italiano in gara, Filippo Melotto, che chiude ventiquattresimo.

Novità positive giungono anche dallo Sprint femminile: Maya Ferrante accede alle semifinali dopo aver battuto la colombiana Danna Valentina Martinez Martinez Mahecha. Nel turno precedente, la Ferrante aveva eliminato in un derby tutto azzurro Sara Peruta.

Trionfo di squadra: oro per il quartetto maschile, bronzo alle ragazze

Il gran finale di serata è affidato alle finali dell’Inseguimento a squadre. Il team italiano composto da Nicola Padovan, Ruben Ferrari, Paolo Maragon e Alberto Veglia non lascia scampo alla Svizzera, vincendo l’oro con il tempo di 3:54.027. La Gran Bretagna completa il podio. Poco prima, la formazione femminile formata da Elisa Bianchi, Maria Acuti, Azzurra Ballan e Linda Rapporti si era assicurata la medaglia di bronzo, battendo il Canada con il tempo di 4:25.299. Il titolo iridato femminile è andato alla Gran Bretagna, che ha superato il Belgio nella sfida per il primo posto.

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