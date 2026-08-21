Taranto 2026, oggi la canoa kayak: azzurri e orari, diretta su Sportface TV

Tre batterie in programma venerdì 21 agosto nelle acque del Mar Piccolo, con Campari, Cinti, Lacalamita e Rossi in gara. Copertura in diretta su Sportface TV a partire dalle ore 9.00.
La canoa kayak è al centro del programma odierno dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Venerdì 21 agosto quattro azzurri saranno impegnati nelle batterie in programma presso la S.V.A.M. di Taranto, sul Mar Piccolo.
Taranto 2026: programma e azzurri in gara oggi
La giornata comincerà alle 9.10 con la seconda batteria del K2 500 metri maschile. A rappresentare l’Italia saranno Alessio Campari e Giacomo Cinti.
Alle 9.45 toccherà invece a Giorgia Lacalamita, attesa nella prima batteria del K1 500 metri femminile.
L’ultimo appuntamento del programma è fissato alle 10.10: Giacomo Rossi prenderà parte alla seconda batteria del K1 1000 metri maschile.
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La canoa kayak di Taranto 2026 in diretta su Sportface TV
Le gare odierne potranno essere seguite in diretta su Sportface TV. Il primo collegamento è previsto alle 9.00 per il K2 500 metri maschile, seguito alle 9.35 dal K1 500 metri femminile e alle 10.00 dal K1 1000 metri maschile.
Taranto 2026 anche su Sportface TV
Una selezione di eventi e gare dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sarà disponibile anche su Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport, con appuntamenti da seguire in diretta o in differita.