Perugia campione d’Italia: la Sir Susa Vim supera Civitanova e conquista il terzo scudetto

Gli umbri battono la Lube 3-1 in gara-3 davanti al pubblico del PalaBarton e chiudono la serie finale sul 3-0. MVP delle finali Max Colaci, che annuncia il ritiro dopo la Champions League

Perugia sul tetto d’Italia

La Sir Susa Vim Perugia conquista lo scudetto 2026 e si laurea campione d’Italia per la terza volta nella propria storia.

Davanti al pubblico del PalaBarton, la formazione umbra supera la Cucine Lube Civitanova con il punteggio di 3-1 (25-27, 26-24, 25-22, 25-20) in gara-3 della finale playoff, chiudendo la serie sul definitivo 3-0.

Un successo meritato per Perugia, protagonista di una stagione di altissimo livello sia in Italia che in Europa.

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Finale combattuta, poi l’allungo decisivo

La partita si apre con una Lube aggressiva e capace di aggiudicarsi il primo set ai vantaggi per 27-25.

Perugia però reagisce immediatamente nel secondo parziale, equilibratissimo e deciso ancora una volta sul filo di lana con il 26-24 che cambia l’inerzia del match.

Da quel momento gli umbri prendono progressivamente il controllo della gara. Il terzo set termina 25-22, mentre nel quarto Perugia allunga nel finale fino al 25-20 che scatena la festa del PalaBarton.

Max Colaci MVP: poi l’annuncio sul futuro

Al termine della serie è stato premiato come MVP delle finali Max Colaci.

Il libero della Sir ha poi annunciato che si ritirerà al termine della finale di Champions League, chiudendo così una carriera ricca di successi.

Le parole del presidente federale

Tra i primi messaggi di congratulazioni è arrivato quello del presidente federale Giuseppe Manfredi.

“Desidero rivolgere le mie congratulazioni alla Sir Susa Vim Perugia per la conquista dello scudetto. La società, lo staff tecnico e gli atleti hanno disputato una stagione straordinaria, confermandosi ai vertici della pallavolo italiana ed europea”, ha dichiarato.

Manfredi ha poi elogiato anche Civitanova: “Complimenti anche alla Cucine Lube Civitanova per il percorso compiuto e per aver dato vita a una serie finale combattuta e spettacolare”.