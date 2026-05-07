Internazionali d’Italia, impresa Noemi Basiletti: battuta Tomljanovic al debutto nel main draw

La 20enne toscana continua la sua favola al Foro Italico: dopo le prequalificazioni conquista il secondo turno battendo Ajla Tomljanovic in due set. Ora la sfida con Elina Svitolina

La favola di Noemi Basiletti continua a Roma

Agli Internazionali d’Italia arriva una delle storie più belle del torneo femminile. Noemi Basiletti, 20enne di San Vincenzo e numero 427 del ranking Wta, conquista il secondo turno del torneo romano battendo l’australiana Ajla Tomljanovic con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo oltre due ore di battaglia distribuite su due giornate.

Partita dalle prequalificazioni, Basiletti aveva ottenuto una wild card per le qualificazioni riuscendo poi a conquistare l’accesso al tabellone principale. Un percorso già straordinario, diventato ancora più speciale con il successo all’esordio nel main draw del Foro Italico.

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Match sospeso dalla pioggia e ripreso il giorno dopo

La sfida era stata interrotta nella serata di mercoledì a causa della pioggia con l’azzurra avanti 5-3 nel primo set. Basiletti aveva iniziato il match in maniera aggressiva, portandosi rapidamente sul 4-0 contro una Tomljanovic in evidente difficoltà nelle condizioni atmosferiche.

L’australiana era riuscita a rientrare fino al 5-5 alla ripresa del match, ma la giovane toscana ha reagito con personalità, chiudendo il primo set 7-5.

Nel secondo parziale Basiletti ha continuato a giocare senza timori, conquistando il break del 3-1 e confermando poi il vantaggio. Tomljanovic è riuscita a rientrare fino al 4-4, ma l’azzurra non ha perso lucidità, trovando il colpo decisivo nel lunghissimo decimo game concluso dopo 18 punti e tre match point.

Adesso c’è Elina Svitolina

Al secondo turno Noemi Basiletti affronterà Elina Svitolina, numero 10 del ranking mondiale e testa di serie numero 7 del torneo.

L’ucraina ha già conquistato due volte il titolo a Roma, vincendo gli Internazionali nel 2017 e nel 2018. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici.

Chi è Noemi Basiletti

La tennista toscana, da junior, ha raggiunto la posizione numero 34 del ranking Under 18. In carriera ha conquistato due titoli junior in singolare: il J200 di Castricum nel 2023 e il J300 di Repentigny nel 2024.

In doppio ha invece ottenuto cinque successi nel circuito junior, compreso il prestigioso Trofeo Bonfiglio di Milano nel 2023 insieme a Gaia Maduzzi. Il miglior risultato Slam giovanile resta il quarto di finale raggiunto nel doppio al Roland Garros Junior 2024.

Nel circuito ITF, invece, Basiletti non ha ancora conquistato titoli professionistici.