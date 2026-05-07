Per la conquista della Maglia Rosa a Roma, il campo dei partenti del Giro d’Italia 2026 offre un mix tra leggende dei Grandi Giri, giovani talenti in rampa di lancio e veterani in cerca di riscatto.
Ecco la gerarchia dei favoriti per la classifica generale:
Il Super Favorito: Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
È l’uomo da battere. Il danese partecipa con un obiettivo storico: completare la “Tripla Corona” (vincere tutti e tre i Grandi Giri).
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Punti di forza: È lo scalatore più forte al mondo nelle tre settimane. La sua capacità di recupero è impareggiabile e la squadra è costruita interamente attorno a lui.
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L’incognita: È al debutto assoluto al Giro; dovrà adattarsi alle strade italiane e alle insidie climatiche del maggio appenninico.
Lo Sfidante Numero Uno: Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe)
L’Italia intera punta su di lui per spezzare il digiuno di successi azzurri.
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Punti di forza: Freschezza atletica (classe 2003) e una forma strepitosa confermata dalla vittoria al Tour of the Alps. Conosce bene le strade di casa e ha una squadra fortissima che schiera anche l’ex vincitore Jai Hindley come alternativa di lusso.
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Obiettivo: Salire sul podio e infastidire Vingegaard in alta quota.
Il “Capitano” UAE: Adam Yates (UAE Emirates)
In assenza di Pogacar e Almeida, i gradi di leader spettano a lui.
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Punti di forza: È un corridore solido, eccellente a cronometro (punto debole di molti scalatori puri) e letale sulle salite esplosive. Avrà al suo fianco Jay Vine e il giovane Jan Christen come “vassalli” di qualità.
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Obiettivo: Sfruttare la forza della squadra per isolare Vingegaard.
Il ritorno del Campione: Egan Bernal (Netcompany Ineos)
Il trionfatore del 2021 sembra aver finalmente ritrovato la gamba dei giorni migliori dopo il terribile incidente del 2022.
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Punti di forza: L’esperienza nel gestire la Maglia Rosa e la predilezione per le grandi altitudini. In squadra divide i gradi con Thymen Arensman, creando una coppia tatticamente pericolosa.
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Incognita: La tenuta costante sulle tre settimane contro i ritmi infernali imposti dalla Visma.
La Tabella dei “Contendenti” (Top 10 potenziale)
|Corridore
|Squadra
|Profilo
|Nota Tecnica
|Jonas Vingegaard
|Visma-Lease a Bike
|Scalatore puro
|Favorito assoluto (5 stelle)
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-Bora
|Scalatore / Giovane
|Speranza azzurra per il podio
|Adam Yates
|UAE Emirates
|Completo
|Ottimo a crono e salite medie
|Egan Bernal
|Ineos Grenadiers
|Scalatore
|In cerca del bis storico
|Jai Hindley
|Red Bull-Bora
|Scalatore
|Già vincitore del Giro 2022
|Derek Gee
|Lidl-Trek
|Passista-Scalatore
|La sorpresa del 2025 punta al podio
|Enric Mas
|Movistar
|Regolarista
|Debutto al Giro, sempre top 5 alla Vuelta
|Ben O’Connor
|Jayco AlUla
|Fondo
|Garanzia di solidità in terza settimana
|Felix Gall
|Decathlon AG2R
|Scalatore
|Può infiammare le Dolomiti
|Thymen Arensman
|Ineos Grenadiers
|Regolarista
|Il “diesel” della Ineos
Il Fattore Chiave: La Tappa 10 (Cronometro)
Molti di questi scalatori (Pellizzari, Bernal, Gall) dovranno difendersi nella cronometro di Massa di 40 km. Chi uscirà da quella tappa con meno di 2 minuti di ritardo da Vingegaard e Yates avrà serie possibilità di giocarsi il titolo sulle Alpi.