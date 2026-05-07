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Ciclismo Federazioni

Chi sarà la maglia rosa al Giro d’Italia 2026

Giovanni Copertino
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Arrivo maglia rosa

Per la conquista della Maglia Rosa a Roma, il campo dei partenti del Giro d’Italia 2026 offre un mix tra leggende dei Grandi Giri, giovani talenti in rampa di lancio e veterani in cerca di riscatto.

Ecco la gerarchia dei favoriti per la classifica generale:

Vingegaard su strada

Il Super Favorito: Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)

È l’uomo da battere. Il danese partecipa con un obiettivo storico: completare la “Tripla Corona” (vincere tutti e tre i Grandi Giri).

  • Punti di forza: È lo scalatore più forte al mondo nelle tre settimane. La sua capacità di recupero è impareggiabile e la squadra è costruita interamente attorno a lui.

  • L’incognita: È al debutto assoluto al Giro; dovrà adattarsi alle strade italiane e alle insidie climatiche del maggio appenninico.

Lo Sfidante Numero Uno: Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe)

L’Italia intera punta su di lui per spezzare il digiuno di successi azzurri.

  • Punti di forza: Freschezza atletica (classe 2003) e una forma strepitosa confermata dalla vittoria al Tour of the Alps. Conosce bene le strade di casa e ha una squadra fortissima che schiera anche l’ex vincitore Jai Hindley come alternativa di lusso.

  • Obiettivo: Salire sul podio e infastidire Vingegaard in alta quota.Ciclismo Tirreno Adriatico 2026 Stage

Il “Capitano” UAE: Adam Yates (UAE Emirates)

In assenza di Pogacar e Almeida, i gradi di leader spettano a lui.

  • Punti di forza: È un corridore solido, eccellente a cronometro (punto debole di molti scalatori puri) e letale sulle salite esplosive. Avrà al suo fianco Jay Vine e il giovane Jan Christen come “vassalli” di qualità.

  • Obiettivo: Sfruttare la forza della squadra per isolare Vingegaard.

Il ritorno del Campione: Egan Bernal (Netcompany Ineos)

Il trionfatore del 2021 sembra aver finalmente ritrovato la gamba dei giorni migliori dopo il terribile incidente del 2022.

  • Punti di forza: L’esperienza nel gestire la Maglia Rosa e la predilezione per le grandi altitudini. In squadra divide i gradi con Thymen Arensman, creando una coppia tatticamente pericolosa.

  • Incognita: La tenuta costante sulle tre settimane contro i ritmi infernali imposti dalla Visma.

La Tabella dei “Contendenti” (Top 10 potenziale)

Corridore Squadra Profilo Nota Tecnica
Jonas Vingegaard Visma-Lease a Bike Scalatore puro Favorito assoluto (5 stelle)
Giulio Pellizzari Red Bull-Bora Scalatore / Giovane Speranza azzurra per il podio
Adam Yates UAE Emirates Completo Ottimo a crono e salite medie
Egan Bernal Ineos Grenadiers Scalatore In cerca del bis storico
Jai Hindley Red Bull-Bora Scalatore Già vincitore del Giro 2022
Derek Gee Lidl-Trek Passista-Scalatore La sorpresa del 2025 punta al podio
Enric Mas Movistar Regolarista Debutto al Giro, sempre top 5 alla Vuelta
Ben O’Connor Jayco AlUla Fondo Garanzia di solidità in terza settimana
Felix Gall Decathlon AG2R Scalatore Può infiammare le Dolomiti
Thymen Arensman Ineos Grenadiers Regolarista Il “diesel” della Ineos

Il Fattore Chiave: La Tappa 10 (Cronometro)

Molti di questi scalatori (Pellizzari, Bernal, Gall) dovranno difendersi nella cronometro di Massa di 40 km. Chi uscirà da quella tappa con meno di 2 minuti di ritardo da Vingegaard e Yates avrà serie possibilità di giocarsi il titolo sulle Alpi.

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