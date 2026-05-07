Spurs da record, Minnesota travolta: San Antonio pareggia la serie. Knicks ancora avanti sui Sixers

Gli Spurs dominano gara-2 della semifinale a Ovest con un clamoroso 133-95, peggior ko playoff della storia per i Timberwolves. A Est New York batte ancora Philadelphia e vola sul 2-0 nella serie

Spurs devastanti: Minnesota crolla in gara-2

Reazione immediata dei San Antonio Spurs che, dopo la sconfitta in gara-1, travolgono i Minnesota Timberwolves con un pesantissimo 133-95 e ristabiliscono la parità nella semifinale di Western Conference dei playoff Nba.

Al Frost Bank Center arriva una delle vittorie più larghe della storia recente della franchigia texana, che non segnava così tanti punti in una gara playoff dal successo per 145-105 contro Denver del 4 maggio 1983.

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Wembanyama domina ancora

Ancora protagonista Victor Wembanyama, autore di una doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi, in una serata in cui gli Spurs controllano il match dall’inizio alla fine.

Fondamentale anche il contributo di Stephon Castle, che chiude con 21 punti, e di De’Aaron Fox, autore di 16 punti.

Minnesota, invece, vive una notte da dimenticare. I Timberwolves segnano appena 35 punti nel primo tempo e tirano con un disastroso 2 su 15 da tre nella prima metà di gara.

Timberwolves mai in partita

Cinque giocatori chiudono in doppia cifra per Minnesota, ma nessuno riesce realmente a incidere.

Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels e Terrence Shannon Jr. si fermano tutti a 12 punti, mentre Naz Reid ne realizza 11.

Per i Timberwolves si tratta della peggior sconfitta playoff nella storia della franchigia.

Knicks ancora avanti: Philadelphia ko anche in gara-2

Nella Eastern Conference continuano invece a sorridere i New York Knicks, che dopo il larghissimo successo di gara-1 piegano ancora i Philadelphia 76ers con il punteggio di 108-102.

Una sfida molto più equilibrata rispetto alla precedente, caratterizzata da continui cambi di leadership: ben 25 sorpassi nel punteggio, dato che rappresenta il massimo degli ultimi undici anni nei playoff Nba.

Brunson guida New York

Ancora decisivo Jalen Brunson, leader offensivo dei Knicks con 26 punti.

Ottima prova anche per OG Anunoby, autore di 24 punti, mentre Karl-Anthony Towns chiude con 20 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

Philadelphia resta comunque in partita fino agli ultimi possessi, nonostante l’assenza pesantissima di Joel Embiid.

Embiid assente, Sixers chiamati alla rimonta

Il centro camerunese ha saltato la partita per problemi fisici all’anca e alla caviglia destra, che lo avevano già limitato nei giorni precedenti. La sua presenza per gara-3, prevista a Philadelphia nella notte tra venerdì e sabato, resta in dubbio.

I Sixers sono ora sotto 2-0 nella serie e dovranno cercare un’altra rimonta dopo quella completata nel primo turno contro Boston, quando riuscirono a ribaltare uno svantaggio di 3-1.