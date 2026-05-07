Boxe, brillano Milani e Turrin al “Ring dei Due Mari” di Gallipoli

Le due pugili laziali protagoniste nel torneo internazionale Under 17 contro la Polonia. Ottime prestazioni per Vittoria Milani e Aurora Turrin dopo il raduno alla Cecchignola

Si chiude il torneo “Ring dei Due Mari”

Si è concluso nella serata di ieri a Gallipoli il torneo internazionale femminile Under 17 di pugilato “Ring dei Due Mari”, andato in scena nelle giornate del 4, 5 e 6 maggio.

La nazionale italiana giovanile, arrivata in Puglia dopo una settimana di preparazione al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito della Cecchignola, ha affrontato una competitiva rappresentativa della Poland.

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In evidenza le laziali Milani e Turrin

Tra le protagoniste del torneo spiccano le prestazioni delle pugili laziali Vittoria Milani e Aurora Turrin.

Le due atlete, ribattezzate ormai da tempo “le gemelle del gong” per il percorso sportivo parallelo che le accompagna dal 2022, continuano a confermarsi ai vertici delle rispettive categorie di peso.

La roccapriorese Milani e la pontina Turrin hanno infatti superato con autorità i rispettivi incontri di apertura contro le polacche Oliwia Goj e Patricia Luczak.

La sfida contro la campionessa europea Urban

Dopo i successi iniziali, entrambe le azzurre si sono misurate con una delle pugili più attese della spedizione polacca: Amelia Urban, due volte campionessa europea Under 17 nel 2024 e nel 2025.

Un banco di prova importante per le giovani italiane, protagoniste di un torneo che ha confermato la crescita del movimento femminile azzurro a livello giovanile.

Esperienza internazionale preziosa

Il torneo di Gallipoli ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso di formazione delle giovani pugili italiane, impegnate contro avversarie di alto livello internazionale.

L’esperienza maturata sul ring pugliese potrà rivelarsi preziosa in vista dei prossimi appuntamenti europei della stagione.