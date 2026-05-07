Scherma, domenica 10 maggio la Festa Paralimpica Under 14 al GPG di Riccione: in diretta dalle 10:30 su Assalto TV

Nel 15° anniversario della FIS come «Federazione integrata», atleti in carrozzina e non vedenti protagonisti alla Sala delle Finali del PlayHall. In pedana anche i campioni paralimpici Matteo Betti e Gianmarco Paolucci.

Un momento che va oltre la competizione, oltre i titoli e i podi. Domenica 10 maggio, nell’ambito del 62° Gran Premio Giovanissimi «Renzo Nostini» – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione, torna la «Festa della Scherma Paralimpica Under 14»: un appuntamento di promozione, inclusione e condivisione che è ormai diventata una delle anime più preziose della più importante kermesse giovanile del calendario federale. L’evento si potrà seguire in diretta dalle ore 10:30 su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Un’intera mattinata di scherma inclusiva

La manifestazione si svolgerà dalle 10:30 alle 14:30 presso la Sala delle Finali del complesso PlayHall di Riccione e proporrà un’esibizione alle tre armi — fioretto, spada e sciabola — aperta sia agli atleti in carrozzina che ai non vedenti. Un’occasione unica per i giovanissimi di vivere da protagonisti la magia del GPG, in un contesto di concreta integrazione e condivisione con i coetanei del circuito olimpico.

Betti e Paolucci: i campioni paralimpici in pedana

A rendere ancora più speciale la giornata sarà la presenza di due tra i più grandi nomi della scherma paralimpica italiana. Matteo Betti, due volte medagliato ai Giochi Paralimpici nella spada e nel fioretto, e Gianmarco Paolucci, campione del mondo in carica nella sciabola in carrozzina a squadre, scenderanno in pedana insieme ai giovanissimi atleti, trasformando la festa in un momento di ispirazione e modello per le nuove generazioni.

Il 15° anniversario della FIS «Federazione integrata»

L’edizione 2026 della Festa Paralimpica assume un significato ancora più profondo: cade nel 15° anniversario dalla nascita della FIS come «Federazione integrata», un percorso che ha portato la scherma italiana a essere punto di riferimento europeo per l’inclusione sportiva fin dalle categorie dei più piccoli. La Federazione Italiana Scherma ha già pubblicato il comunicato ufficiale rivolto alle società affiliate per incoraggiare la massima partecipazione.

Dove e come seguire l’evento

L’intera mattinata sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 10:30 su Assalto – La TV della Scherma, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface TV.