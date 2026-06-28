Pallavolo, Nations League: l’Italia vince in rimonta e si avvicina alle Finals

La nazionale italiana maschile di pallavolo ha conquistato un successo fondamentale a Lubiana nella Volleyball Nations League 2026, superando in rimonta i padroni di casa della Slovenia con il punteggio finale di 3-1.

Rimonta azzurra con gli innesti decisivi di De Giorgi

La sfida inizia in salita per l’Italia, che nel primo set non entra in campo concentrata e concedere il vantaggio ai padroni di casa. La formazione azzurra cede il primo set per 23-25 a causa di una ricezione fallosa e di ben 7 errori diretti dai 9 metri.

Sotto nel punteggio, il commissario tecnico Fefé De Giorgi decide di ridisegnare la squadra inserendo sul terreno di gioco 2 titolari di assoluto spessore come Galassi e Lavia. Nonostante i giocatori non siano ancora al top della forma fisica, il loro ingresso cambia l’atteggiamento del gruppo e garantisce una stabilità maggiore nei momenti cruciali.

Gli azzurri rispondono nel secondo parziale vincendo con un netto 25-19 grazie agli ace di Bovolenta, per poi dominare anche il terzo set che si chiude sul punteggio di 25-18. L’ottima correlazione muro-difesa e l’efficacia del gioco veloce mettono in seria difficoltà i padroni di casa, che faticano a contenere la netta progressione dei nostri ragazzi.

Lo spettacolo di Bovolenta porta gli azzurri verso la qualificazione

Nel quarto parziale la Slovenia tenta di reagire sul terreno di gioco guidata da un ottimo Mozic, ma l’Italia mantiene la calma e impone la propria indiscutibile superiorità tecnica.

Sotto a metà del primo set, gli azzurri chiamano il timeout e cambiano marcia. Sul tabellino finale spiccano i 19 punti di uno straordinario Bovolenta, autore di attacchi vincenti e diagonali sempre efficaci. Accanto a lui brilla Bottolo con 16 punti personali e un apporto costante in ogni fase del gioco, mentre Sanguinetti chiude a quota 11 punti firmando i muri decisivi nel finale di gara.

Il set decisivo termina sul definitivo 25-20 quando l’ultimo attacco sloveno di Stern si spegne fuori dal campo regalando la vittoria nel match all’Italia.

Questa vittoria importante, che segue quella ottenuta contro il temibilissimo Brasile, proietta gli azzurri verso i piani alti della classifica generale della manifestazione. Inoltre, con questo prezioso risultato positivo l’Italia ipoteca un posto per le imminenti Finals della competizione.

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