Pallavolo, l’Italia perde con la Turchia in amichevole: l’analisi

La Nazionale maschile di pallavolo ha chiuso ufficialmente la prima fase di preparazione alla Nations League perdendo per 3-0 l‘ultimo test contro la Turchia a Bergamo.

Il collaudo di Bergamo e le parole del tecnico

Davanti agli oltre tremila spettatori della ChorusLife Arena, gli azzurri pagano la forte stanchezza per i carichi di lavoro e perdono tutti e tre i set anche se combattuti.

La Turchia, guidata in panchina da Kovac, gioca in modo fluido, sfrutta i numerosi passaggi a vuoto dell’Italia e vince la partita. Nonostante il passo falso, il bilancio del raduno resta positivo, con due vittorie e una sconfitta.

L’aspetto più significativo del match è l’esordio in prima squadra di giovani promesse come Pardo Mati, Mattia Orioli e Matteo Staforini, schierati accanto alla solidità di Alessandro Bovolenta.

Il ct Ferdinando De Giorgi difende a viso aperto la prestazione della squadra. «Queste sconfitte sono importanti anche come passaggio e superamento di certe dinamiche», spiega l’allenatore al termine dell’incontro. De Giorgi ribadisce la necessità di concedere spazio al gruppo rinnovato: «Questa è una Nazionale molto giovane e possiamo essere ottimisti. Dobbiamo dare la possibilità concreta a questi atleti di giocare e di sbagliare».

L’analisi di Bottolo e la partenza per la VNL

In campo il sestetto mostra buone giocate a sprazzi, alternando momenti di buio a improvvise rimonte, ma subisce l’incisività avversaria nei finali di parziale. Lo schiacciatore Mattia Bottolo, capitano della selezione nelle tre uscite amichevoli, valuta lucidamente il lavoro svolto nel ritiro. «Abbiamo lavorato tanto in questi dodici giorni», racconta il giocatore. «L’apice è stato toccato sabato, anche se non giochiamo ancora come vorremmo. Il bilancio è sostanzialmente positivo, ed è stato importante aver avuto la possibilità di testare il nostro stato di forma». Per Bottolo emozione speciale, dopo aver ereditato la fascia da capitano.

Conclusa la tappa orobica, la squadra ha terminato il primo blocco di impegni. Il programma ufficiale prevede il nuovo raduno per giovedì a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, per riprendere gli allenamenti. Il gruppo rimane nella capitale fino al 6 giugno, giorno della partenza per il Canada. In Nord America l’Italia affronta la prima settimana di gare della Nations League 2026.

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