Scherma, Campionati Italiani Assoluti a Roma 2026: i risultati nel fioretto a squadre

La seconda giornata dei Campionati Assoluti Frecciarossa alla Terrazza del Pincio incorona i campioni a squadre di fioretto. Il Centro Sportivo Carabinieri si aggiudica il titolo femminile, mentre le Fiamme Oro Roma trionfano nella prova maschile.
Fioretto femminile: i Carabinieri conquistano lo scudetto all’ultima stoccata
La gara femminile regala una finale ricca di colpi di scena. Il team del Centro Sportivo Carabinieri conquista il tricolore al termine di un assalto combattuto contro le atlete delle Fiamme Oro Roma.
La squadra formata da Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Sinigalia supera per 44-43 le avversarie, medaglia d’argento con Martina Favaretto, Alice Volpi, Giulia Amore e Matilde Calvanese.
Il match si decide all’ultima stoccata tra gli applausi del pubblico del Pincio. Il terzo gradino del podio spetta al Centro Sportivo Aeronautica Militare. La formazione composta da Elisabetta Bianchin, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Francesca Palumbo domina la finale per il bronzo. Le atlete dell’Aeronautica battono nettamente il Gruppo Scherma Fiamme Gialle, in pedana con Ludovica Franzoni, Margherita Lorenzi, Camilla Mancini e Matilde Molinari, chiudendo l’incontro sul punteggio di 45-29.
Fioretto maschile alle Fiamme Oro
Nella prova maschile a squadre, il titolo torna alle Fiamme Oro Roma. Il quartetto formato da Filippo Macchi, Tommaso Marini, Damiano Di Veroli e Matteo Iacomoni batte in finale il Centro Sportivo Carabinieri per 45-33. La squadra dell’Arma chiude al secondo posto con Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Mattia De Cristofaro e Damiano Rosatelli. A quest’ultimo il pubblico tributa una commossa standing ovation per la sua ultima gara in campo nazionale.
Il bronzo va al Gruppo Scherma Fiamme Gialle: Guillaume Bianchi, Giuseppe Franzoni, Emanuele Iaquinta e Giulio Lombardi superano il Centro Sportivo Aeronautica Militare, schierato con Raian Adoul, Alessio Foconi, Lorenzo Nista e Pietro Velluti, con il risultato di 45-19.
Il programma della sciabola
Domani la giornata degli Assoluti Frecciarossa Roma 2026 è dedicata alla sciabola, che assegna i titoli individuali.
Gli assalti di qualificazione partono alle 12.30 in diretta dai padiglioni della Fiera di Roma. Sulla nostra piattaforma potrai trovare anche le gare di cadetti e giovani.
Le fasi finali degli assoluti invece si svolgono in serata alla Terrazza del Pincio dalle ore 20, trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport.