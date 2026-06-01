Sport in tv oggi 1 giugno: Roland Garros, Giro d’Italia Women e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Lunedì 1 giugno si apre con una giornata dominata dal grande tennis del Roland Garros e dal Giro d’Italia Women. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi cercano l’accesso ai quarti di finale dello Slam parigino, mentre prosegue la corsa rosa femminile con la terza tappa. In programma anche gli Europei Under 17 di calcio, il Mondiale femminile di basket 3×3 e i playoff della Serie A di basket.

Accanto ai grandi eventi internazionali, spazio anche alla programmazione della piattaforma OTT Sportface TV. Oggi riflettori puntati sulla diretta dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026 di scherma su Assalto – La TV della Scherma. Completa il quadro il ricco palinsesto di Sportface TV disponibile sia su Amazon Prime Video che su Samsung TV, con documentari, podcast, highlights del Giro d’Italia e produzioni originali dedicate allo sport.

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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – LUNEDÌ 1 GIUGNO

Tennis

11.00 Tennis, Roland Garros: ottavi di finale 1° match sul Centrale: Flavio Cobolli vs Zachary Svajda 3° match sul Suzanne Lenglen: Matteo Berrettini vs Juan Manuel Cerundolo A seguire: Matteo Arnaldi vs Frances Tiafoe 4° match sul Simonne Mathieu: Errani/Vavassori vs Danilina/Tracy (doppio misto) Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN



Ciclismo

13.15 Ciclismo, Giro di Vallonia: prima tappa – Diretta streaming dalle 15.30 su Discovery Plus e HBO Max

13.45 Ciclismo femminile, Giro d’Italia: terza tappa – Diretta dalle 15.30 su Rai 2, Rai Play, Discovery Plus e HBO Max

Calcio

13.30 Calcio, Europei Under 17: Italia-Danimarca – Diretta tv su Rai Sport HD e streaming su Rai Play

18.30 Calcio, amichevole: Turchia-Macedonia del Nord – Diretta tv su Sky Sport Calcio e streaming su Sky Go e NOW

Basket 3×3 femminile

14.20 Mondiali: Italia-Cina – Diretta streaming sul canale YouTube FIBA 3×3

16.40 Mondiali: Italia-Lettonia – Diretta streaming sul canale YouTube FIBA 3×3

Basket

20.00 Serie A playoff, gara 2 semifinale: Virtus Bologna-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; streaming su LBA TV, Sky Go e NOW

EVENTI SPORTFACE TV – CANALI TEMATICI

Assalto – La TV della Scherma

14.45 Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026 – Diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma

SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO E SAMSUNG TV – PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 1 GIUGNO