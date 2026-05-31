Cessione Lazio: svelato il retroscena sull’offerta da 450 milioni

La Lazio in questa stagione ha attraversato un momento di profonda crisi d’identità, segnato dalla spaccatura insanabile tra il presidente Claudio Lotito e la tifoseria organizzata, una situazione che potrebbe bloccare la crescita sportiva e societaria.

L’offerta monstre di JP Morgan sul tavolo

In questo clima di forte tensione ambientale, spuntano alcune indiscrezioni che potrebbero cambiare radicalmente le prospettive del club biancoceleste.

Come riportato dal quotidiano “Il Tempo”, nella Capitale starebbe girando un clamoroso retroscena finanziario legato alla società. Secondo le informazioni riportate, in passato sarebbe arrivata sul tavolo della dirigenza una proposta d’acquisto imponente per rilevare la totalità delle quote azionarie.

Enrico Monti, agendo per conto del colosso bancario internazionale JP Morgan, avrebbe presentato un’offerta scritta pari a ben 450 milioni di euro per rilevare la società. Si tratta di una cifra astronomica, che avrebbe garantito l’ingresso di un gigante della finanza mondiale nel calcio italiano della Serie A. Tuttavia, di fronte a questa somma imponente, il patron Claudio Lotito avrebbe deciso di rifiutare. Il presidente avrebbe in questi mesi rispedito al mittente l’offerta con assoluta fermezza, confermando la volontà di non cedere il passo a investitori esterni e di mantenere il controllo totale del club.

Il rischio di un nuovo caso Salernitana

Questa resistenza a oltranza da parte del patron rischia però di trasformarsi in un pericoloso boomerang a lungo termine. Il quotidiano romano sottolinea un aspetto cruciale, ricordando il dramma vissuto dalla Salernitana.

Il club granata, gestito in precedenza dallo stesso Lotito, è stato costretto a un frettoloso passaggio di proprietà a causa delle norme federali, venendo infine svenduto a condizioni economiche sfavorevoli rispetto ai parametri iniziali.

Oggi un rischio del genere rappresenterebbe un colpo letale per la sponda biancoceleste del Tevere. La Lazio, dopo anni di difficoltà legati all’era Cragnotti, non potrebbe oggi assolutamente permettersi un deprezzamento del proprio valore economico o una transizione forzata. Per garantire un progetto all’altezza delle aspettative, il club spera di ritrovare la stabilità interna in maniera tale da cancellare le contestazioni ambientali che potrebbero compromettere in modo definitivo il valore reale della società.

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