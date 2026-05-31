Roland Garros: Errani e Vavassori ai quarti di finale dopo una rimonta spettacolare

I campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori volano ai quarti del Roland Garros 2026 nel doppio misto superando al fotofinish Stollár e Harrison.

Sara Errani e Andrea Vavassori vincono in rimonta, la partita

La corsa di Sara Errani e Andrea Vavassori prosegue inarrestabile sulla terra rossa di Parigi. Sul Court 7, i detentori del titolo del doppio misto battono l’ungherese Fanny Stollár e lo statunitense Christian Harrison con il punteggio di 6-4, 1-6, 10-6 in un’ora e diciassette minuti di gioco. La sfida evidenzia continui ribaltamenti di fronte fin dalle prime battute, fino al finale trilling.

Nel primo set gli azzurri mostrano subito grande lucidità tattica. La perfetta lettura a rete dell’emiliana si combina a meraviglia con la spinta di Vavassori, sempre incisivo al servizio e nei colpi da fondo campo. Un equilibrio che assicura la conquista del primo set per 6-4.

Nel secondo parziale, tuttavia, la reazione degli avversari è veemente. Stollár e Harrison diventano improvvisamente aggressivi in risposta e alzano di molto il ritmo. Gli italiani faticano a contenere la forte pressione della coppia rivale, che trova continuità e scappa via nel punteggio. Il netto 6-1 a favore degli avversari rimette in totale parità il confronto.

Finale spettacolare deciso con il super tie-break decisivo

La partita si decide così al match tie-break, dove il destino dell’incontro sembra segnato, prima del ritorno degli italiani.

Sotto 1-6 e in evidente difficoltà agonistica, Errani e Vavassori trovano la forza per cambiare volto alla sfida. Proprio nel momento di massima tensione alzano il livello del loro tennis, ritrovando profondità nelle risposte e una preziosa aggressività a rete.

Con grande tenacia, gli azzurri completano una straordinaria rimonta, infilando un parziale di nove punti consecutivi che capovolge totalmente l’inerzia e chiude i conti sul 10-6.

L’esperienza e la freddezza nei passaggi chiave hanno fatto la differenza. Errani ha garantito perfette letture tattiche nei momenti più caldi, mentre Vavassori ha sfruttato il fisico per limitare le giocate nemiche e proteggere la rete.

Questa preziosa vittoria consente alla coppia italiana di portare avanti la difesa del trofeo vinto un anno fa, confermandosi al vertice mondiale nel doppi omisto.

Nei quarti di finale il duo italiano attende lo statunitense James Tracy e la kazaka Anna Danilina, avversari pronti a provare l’impresa per eliminare i campioni in carica.