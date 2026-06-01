Calciomercato Juventus: attaccante in arrivo e Vlahovic ha deciso

La Juventus lavora per definire il futuro dell’attacco. Difficile la permanenza di Vlahovic, più semplice invece tornare sul mercato per riportare a Torino un nome gradito anche ai tifosi.

Juventus, rinnovo Vlahovic: distanza economica e ultimatum

Il braccio di ferro tra Dusan Vlahovic e la dirigenza bianconera per il futuro a Torino dell’ex Fiorentina blocca le operazioni in entrata. L’attaccante serbo, forte di un buon finale di stagione, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dai bianconeri, starebbe continuando a chiedere almeno 8 milioni di euro all’anno per firmare il rinnovo.

Il suo obiettivo sarebbe quello restare a tutti i costi lo status di giocatore più pagato della rosa, non volendo scendere sotto i 7 milioni attualmente percepiti dal compagno Yildiz.

La società, dal canto suo, avrebbe messo sul tavolo una proposta concreta per un rinnovo biennale da 6 milioni netti più bonus. La dirigenza si sentirebbe in credito dopo diverse annate deludenti, e non avrebbe intenzione di sforare il tetto salariale fissato.

Del resto, anche Luciano Spalletti ha chiesto pubblicamente la sua permanenza, ma il club sembrerebbe ormai aver perso la pazienza davanti allo stallo.

Se il serbo non dovesse accettare le condizioni a stretto giro, la Juventus potrebbe presto chiudere i discorsi in via definitiva. In quel caso, le pretendenti come Chelsea, Bayern Monaco o Barcellona avrebbero il via libera per provare ad affondare il colpo.

L’alternativa Kolo Muani: intesa totale con lo spogliatoio

Intanto però la Juventus continua a lavorare su altri nomi sul mercato. Mentre la questione legata a Vlahovic resta un rebus, starebbe prendendo forma la vera alternativa.

I bianconeri, infatti, non hanno dimenticato il rendimento di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese starebbe aspettando solo un segnale chiaro dalla Juventus per la terza sessione di mercato consecutiva.

Dopo un prestito infelice al Tottenham e il conseguente ritorno al Paris Saint-Germain, il centravanti è pronto rimettersi in gioco a Torino. I rapporti tra la dirigenza bianconera e il club parigino sono tornati ottimi e questa volta il costo del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Ma non solo, perchè lo spogliatoio juventino ha mantenuto contatti diretti con cui Kolo Muani contatti diretti ed avrebbe già promosso il suo ritorno.

Anche per i senatori, Kolo sarebbe il rinforzo ideale per il reparto, così come per Luciano Spalletti, che ha sempre avallato l’operazione sul piano tecnico. Il francese inoltre non considera la mancata partecipazione alla Champions League un ostacolo, poiché il suo unico fine sembrerebbe quello di ritrovare spazio e serenità.

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