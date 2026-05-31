Arrampicata sportiva: successi per Chu e Hunt, Moroni ottava

Il weekend di Alcobendas ha chiuso la tappa spagnola della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva con le prove della disciplina speed. A trionfare sono stati Shouhong Chu ed Emma Hunt. Bene Moroni.

Chu e Hunt dominano le prove di speed

A chiudere il weekend in terra iberica è stato lo speed. Tra gli uomini il trionfo è andato al cinese Shouhong Chu, che in finale ha battuto l’indonesiano Robby Al Hilmi Antasyafi per sei centesimi, fermando il cronometro a 4.75 contro 4.81.

Il diciannovenne è tornato al successo nel circuito internazionale dopo la vittoria di Guiyang. Sul terzo gradino del podio è salito l’altro cinese Jie Yang, vincitore sul nordamericano Zach Hammer.

L’azzurro Matteo Zurloni si è fermato ai quarti di finale, cadendo nel confronto diretto con Chu.

Tra le donne, invece, si è registrata l’affermazione perentoria della statunitense Emma Hunt. In finale l’americana ha firmato il nuovo record panamericano in 6.08, superando nettamente l’ucraina Polina Khalkevych. Il terzo posto è andato alla cinese Shaoqin Zhang.

Poca fortuna per le italiane Giulia Randi e Beatrice Colli, eliminate agli ottavi di finale dopo aver perso rispettivamente contro Khalkevych e la spagnola Romero Perez.

Camilla Moroni brilla nel boulder femminile

Meglio è andata per gli azzurri impegnati in Coppa del Mondo boulder . La protagonista della spedizione italiana è stata Camilla Moroni, capace di accedere all’ultimo atto della competizione e di chiudere all’ottavo posto in una finale di grande livello.

L’atleta ha ottenuto il pass decisivo grazie a una solida semifinale terminata in quinta posizione, a conferma del suo eccellente stato di forma. Ottime indicazioni sono arrivate anche dalle altre azzurre.

Giorgia Tesio ha sfiorato l’accesso all’ultimo atto chiudendo in decima piazza, mentre Stella Giacani ha concluso la prova all’undicesimo posto. Nella gara maschile, caratterizzata da una qualifica molto selettiva, Luca Boldrini e Matteo Reusa hanno totalizzato due top e una zona a testa.

Boldrini ha terminato al quarantunesimo posto, mentre Reusa si è piazzato in quarantanovesima posizione.

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