Diamond League a Rabat: Coiro vola negli 800 metri, Fabbri cresce nel peso

La terza tappa della Diamond League a Rabat regala riscontri importanti all’atletica azzurra, capace di lanciare ottimi segnali agonistici in vista del Golden Gala di Roma.
800 metri, Coiro seconda azzurra di sempre
Eloisa Coiro firma un’impresa straordinaria al debutto stagionale all’aperto sui suoi 800 metri preferiti. L’atleta romana corre un superbo 1:58.42, migliorando il record personale di ventidue centesimi. Con questo crono diventa la seconda italiana della storia sulla distanza, superando Elisa Cusma e avvicinando lo storico primato di Gabriella Dorio del 1980.
Nella gara vinta dalla svizzera Audrey Werro, l’azzurra si mantiene coperta all’interno e chiude in 9a posizione.
In pista si registra l’esordio stagionale nei 400 ostacoli per Ayomide Folorunso, settima in 55.25 nella prova dominata dalla slovacca Emma Zapletalova. Settima piazza pure per la velocista Zaynab Dosso nei 100 metri, capace di chiudere in 11.25 dopo una partenza poco brillante nella gara vinta dalla giamaicana Tina Clayton in 10.85.
Negli 800 maschili, invece, Francesco Pernici ferma il cronometro a 1:44.40 con un buon finale che gli vale la nona posizione, nella sfida in cui prevale il britannico Max Burgin sul keniano Emmanuel Wanyonyi.
Fabbri quinto nel peso ora spazio allo stadio l’Olimpico
Nel getto del peso, Leonardo Fabbri ritrova una misura di spessore internazionale e chiude al quinto posto. Il campione europeo lancia a 21,42 metri, riscattando i lanci nulli di Xiamen con una serie in crescendo culminata al quarto tentativo. La gara va allo statunitense Joe Kovacs con un eccezionale 22,58, davanti al primatista mondiale Ryan Crouser.
Il pesista toscano incrocia di nuovo gli stessi avversari giovedì sera a Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea.
Da segnalare durante il meeting marocchino le prestazioni degli idoli locali e non solo. Nei 3000 siepi vince il marocchino Soufiane El Bakkali in 7:57.25, davanti al tedesco Frederik Ruppert che sigla il nuovo record europeo in 7:57.80.
Nei 200 metri lo statunitense Kenny Bednarek vince in 19.69 precedendo il botswano Letsile Tebogo. Nell’asta si impone l’australiana Nina Kennedy a quota 4,80 metri, mentre l’etiope Freweyni Hailu si aggiudica i 1500 metri.