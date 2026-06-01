Dal Napoli alla Juventus gratis, è una richiesta di Spalletti

La Juventus continua a lavorare su più tavoli. Non soltanto quelli legati agli acquisti di grande richiamo, ma anche alle operazioni che possono garantire esperienza, affidabilità e costi contenuti. Soprattutto in un’estate che potrebbe portare diversi cambiamenti nella rosa bianconera.

Uno dei nodi principali riguarda il futuro della difesa. Perché attorno a Gleison Bremer continuano a circolare valutazioni e interessamenti che potrebbero modificare gli equilibri del reparto.

La Juventus non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente, ma nel mercato moderno ogni scenario viene preso in considerazione, soprattutto davanti a offerte fuori mercato. Ed è proprio per questo che la dirigenza starebbe monitorando alcune possibili alternative.

Juan Jesus entra nei radar della Juventus

Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Juan Jesus. Il difensore brasiliano è reduce dall’esperienza con il Napoli e rappresenta uno dei profili che potrebbero arrivare senza costi legati al cartellino. Una situazione che inevitabilmente attira attenzione, soprattutto per un club che vuole mantenere margini di manovra importanti su altri investimenti.

La sua candidatura avrebbe trovato apprezzamenti anche da parte di Luciano Spalletti, che conosce molto bene il giocatore avendolo allenato sia alla Roma sia durante la sua avventura napoletana.

Un aspetto che pesa. Perché quando un allenatore conosce già pregi e limiti di un calciatore, le valutazioni diventano più rapide e più concrete. Juan Jesus non rappresenterebbe un colpo destinato ad accendere l’entusiasmo della piazza. Questo è evidente.

Però nel corso degli anni ha dimostrato di sapersi adattare a contesti differenti, di poter giocare sia da centrale sia da difensore di sinistra e di garantire una certa affidabilità nelle rotazioni. La Juventus starebbe quindi riflettendo anche su questa opportunità.

Naturalmente molto dipenderà dalle uscite e dalle scelte definitive sul reparto arretrato. Se Bremer dovesse restare, alcuni scenari perderebbero inevitabilmente forza. Se invece dovessero aprirsi situazioni inattese, il club potrebbe accelerare su profili considerati utili per completare la rosa.

Juan Jesus rientra proprio in questa categoria. Un giocatore esperto, conosciuto dal campionato italiano e disponibile a parametro zero. Non il nome da prima pagina, ma uno di quelli che spesso compaiono nelle strategie delle grandi squadre quando si entra nella fase più intensa del mercato.