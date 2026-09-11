Sotto la pioggia di Napoli l’Italvolley maschile batte 3-0 la Svezia: sabato sfida alla Grecia

L’Italia di Ferdinando “Fefè” De Giorgi ha esordito con successo ai campionati europei maschili di pallavolo, superando sia la Svezia sia le avverse condizioni meteo di Napoli. Gli azzurri si sono imposti 3-0 (25-22, 25-21, 25-17) sugli scandinavi, che hanno combattuto in ogni set ma sono rimasti quasi sempre a inseguire senza riuscire a mettere davvero in difficoltà i campioni del mondo in carica.

Volley, Italia-Svezia 3-0

Giocare all’aperto sembra portare fortuna all’Italia: nel 2023 le ragazze avevano esordito vincendo 3-0 contro la Romania all’Arena di Verona, mentre nel 2018 i maschili avevano battuto nettamente il Giappone al debutto mondiale al Foro Italico di Roma. Anche a piazza del Plebiscito l’atmosfera è stata straordinaria e ha spinto Giannelli e compagni punto dopo punto. La partita è iniziata con 20 minuti di ritardo e ha subito un’interruzione di quasi mezz’ora poco prima della fine del primo set a causa del maltempo, che ha reso impossibile proseguire. Nelle pause è stato steso un telone di plastica sul terreno di gioco, mentre sugli spalti la festa non si è fermata: iniziata prima del match, è proseguita a fine secondo set con le esibizioni dei Planet Funk. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura e seduto accanto al presidente del Coni Luciano Buonfiglio.

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De Giorgi ha tenuto a riposo Michieletto per gran parte della gara: dopo l’annuncio in conferenza stampa di un “ritorno graduale al campo” per lo schiacciatore di 24 anni, nativo di Desenzano del Garda e reinserito all’ultimo momento dopo l’infortunio alla schiena, il giocatore è entrato solo negli ultimi punti del terzo set per ritrovare confidenza con la palla. La sua assenza non si è fatta sentire, perché i compagni si sono dimostrati pronti. Hanno chiuso in doppia cifra Sanguineti (12 punti), Lavia (11) e Yuri Romanò (13); ottima la regia di Simone Giannelli e positive le prove di Gianluca Galassi e Mattia Bottolo, autori di giocate che hanno infiammato il pubblico.

La serata si è conclusa con la festa in campo e con Mattarella che ha salutato prima l’Italia e poi la Svezia, scambiando alcune battute con De Giorgi. La foto di famiglia ha chiuso la giornata proprio mentre su piazza del Plebiscito tornavano alcune gocce di pioggia. Dopo un giorno di riposo gli azzurri torneranno in campo sabato sera contro la Grecia. Tutte le successive gare del Pool A si disputeranno al PalaPanini di Modena, da domani fino al 17 settembre. L’Italia giocherà sempre alle 21:05: domenica 13 affronterà la Slovacchia, martedì 15 la Repubblica Ceca (quarta agli ultimi Mondiali) e giovedì prossimo chiuderà il girone con la Slovenia. Dopo la fase a gironi si passerà all’eliminazione diretta: ottavi e quarti al PalaVela di Torino (20, 21 e 23 settembre), semifinali e finali all’Unipol Forum di Milano (25 e 26 settembre).