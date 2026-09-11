Come sta Federica Brignone: le sue condizioni e le novità dopo la visita al JMedical

Procede il recupero di Federica Brignone dopo l’infortuni: gli aggiornamenti in arrivo dal JMedical di Torino dopo l’ultima visita della campionessa italiana

Federica Brignone ha fatto ritorno al J-Medical di Torino, struttura diventata una vera seconda casa per la campionessa valdostana. Sono passati sedici giorni dal suo ultimo intervento al ginocchio sinistro, necessario per rimuovere placche e viti inserite lo scorso 3 aprile dopo l’infortunio che l’aveva tenuta lontana dalle piste per gran parte della stagione.

La bi-campionessa olimpica di Milano Cortina non ha mai interrotto il legame con il centro torinese: è proprio qui, tra fisioterapisti e preparatori, che ha costruito il percorso di riabilitazione che in passato l’ha riportata sulla neve, anche in tempi record. In questa fase delicata, Brignone ha condiviso il recupero anche con la tennista Elisabetta Cocciaretto, alle prese a sua volta con un problema al ginocchio.

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Brignone punta la Coppa del Mondo: corsa contro il tempo

Ora la sfida ha una scadenza precisa: capire se l’azzurra riuscirà a presentarsi in tempo per l’apertura della Coppa del Mondo. Il gigante di Sölden, in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio del Rettenbach, è l’obiettivo immediato, sebbene attorno a questa possibilità circolino più dubbi che certezze.

Il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali, aveva previsto un ritorno alla piena attività agonistica in un arco temporale tra le quattro e le sei settimane.

Un margine che lascia aperta la porta a un rientro a fine ottobre, ma impone la massima prudenza. Nelle prossime settimane, il J-Medical resterà il vero termometro della condizione di Brignone, in attesa che sia la pista a fornire la risposta definitiva.