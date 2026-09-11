F1, GP di Spagna: il programma del weekend, orari e dove vederlo

Si apre un altro gran weekend di Formula 1 in Spagna: il programma dei prossimi tre giorni, a partire dalle prove libere

Prende il via oggi, venerdì 11 settembre, il weekend della 14esima tappa del Mondiale 2026 di Formula 1, con il Gran Premio di Spagna che si trasferisce sul circuito di Madrid, ribattezzato “Madring”. Si preannuncia un fine settimana intenso e pieno di incognite, dove le scuderie dovranno confrontarsi con un tracciato tutto da scoprire.

Si parla di 5,416 chilometri e 22 curve, in una configurazione ibrida che alterna tratti appositamente realizzati a strade normalmente aperte al traffico. Lunghi rettilinei, frenate impegnative e curve veloci caratterizzeranno i 57 giri, per un totale di 308,524 chilometri, della gara di domenica.

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La Ferrari arriva a Madrid con la ferma intenzione di riscattarsi dopo un deludente e incolore fine settimana a Monza. Charles Leclerc sarà regolarmente al volante nonostante il terrificante incidente a Monza, mentre il compagno di squadra Lewis Hamilton auspica di tornare a podio.

Dall’altra parte, Kimi Antonelli, attuale leader del campionato e reduce dal trionfo sul tracciato brianzolo, affronta il round iberico con grandi motivazioni, forte di una Mercedes estremamente performante.

Il programma del weekend a Madrid

La giornata odierna sarà dedicata interamente alle prove libere. La prima sessione è in programma dalle 13:30 alle 14:30, seguita dalla seconda dalle 17:00 alle 18:00. Poi il weekend procederà con il solito menù, fino alla gara di domenica.

La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213), con streaming disponibile su SkyGo e NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8.