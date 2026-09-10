Ultimate Championship, l’atletica cambia volto: Jacobs sfida i big, Iapichino punta al titolo nel nuovo format

Gli Ultimate Championship 2026, in programma a Budapest dall’11 al 13 settembre, promettono di cambiare il modo di vivere l’atletica. Partecipazione ristretta ai migliori al mondo, montepremi da 10 milioni di dollari e 150.00 dollari per ogni vincitore, ma soprattutto novità regolamentari e tecnologiche. Anche la fruizione televisiva cambierà: il cronometri, storicamente posizionato in basso a destra, verrà spostato al centro dello schermo, soluzione pensata per rendere più immediata la lettura anche su smartphone e tablet.

Jacobs contro l’élite mondiale e la volata diventa tridimensionale

Grande attesa per Marcell Jacobs, al ritorno in gara dopo l’infortunio accusato nella finale degli Europei dell’11 agosto, Nei 100 metri affronterà praticamente tutto il meglio dello sprint mondiale: Oblique Seville, Kenneth Bednarek, Christian Coleman, Trayvon Bromell, Akani Simbine, Letsile Tebogo e molti altri. Assente soltanto Noah Lyles per infortunio.

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La gara sarà inoltre il banco di prova della nuova volata tridimensionale: grazie all’optical tracing sviluppato da World Athletics e Sony, gli atleti verranno ricostruiti in 3D per mostrare graficamente distacchi di pochi centimetri o centesimi. Non sostituirà però photofinish e cortometraggio ufficiale.

Iapichino parte favorita, ma avrà pochi tentativi

Nel lungo femminile Larissa Iapichino si presenterà con il miglior accredito grazie al record italiano di 7.12 metri. Le avversarie principali saranno Monte Nchils, Alyssa Jones, Claire Bryant, Jazmin Sawyers, Agate De Sousa, Hilary Kpatcha e Marthe Koala.

La vera incognita sarà però il format: tutte avranno soltanto due salti, poi resteranno in sei per il terzo tentativo e appena quattro accederanno al quarto e ultimo. Molto meno rispetto alle tradizioni sei prove dei grandi campionati. Per questo motivo bisognerà essere perfetti quasi da subito.