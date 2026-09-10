Beach soccer, Italia da impresa contro la Spagna: rimonta nel finale e semifinale agli Europei

L’Italia del beaci Soccer femminile continua a volare agli Europei 2026. A Viareggio, le azzurre hanno battuto la Spagna per 2-1 in rimonta, conquistando il secondo successo consecutivo dopo il netto esordio contro la Polonia. Un risultato di grande prestigio che permette alla Nazionale guidata dal CT Emiliano Del Duca di chiudere al primo posto il gruppo A e qualificarsi direttamente alla semifinale di sabato 12 settembre.

Spagna avanti, ma l’Italia non si disunisce

La sfida è stata resa ancora più complicata dall’assenza di Veronica Privitera, costretta a lasciare Viareggio per un lutto famigliare. Nonostante la defezione di una delle giocatrici di riferimento del movimento, l‘Italia ha saputo restare dentro la partita contro una Spagna molto competitiva.

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Le iberiche sono passate in vantaggio a 3’32” dalla fine del secondo periodo con Carolina Gonzales Portela. Le azzurre, però, non hanno accusato il colpo e nel terzo tempo hanno aumentato la pressione, procurandosi anche un calcio di rigore (poi fallito).

Adami pareggia, Vechione firma il colpo a sette secondi dalla fine

Il finale è stato da brividi. A 2’52” dalla sirena, Greta Adami ha trovato la rete del pareggio, riaprendo completamente la partita. Quando oramai sembrava inevitabile l’extra-time, è arrivata la zampata decisiva di Maria Fabiana Vecchione, che a soli sette secondi dalla conclusione ha segnato il gol del 2-1.

Una vittoria pesante per classifica e morale. L’Italia chiude così il rigore a punteggio pieno e ora attende in semifinale la seconda classificata della Pool B, con l’Ucraina indicata come possibile avversaria.