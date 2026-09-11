Sabalenka e Rybakina si sfideranno in finale agli US Open: nuovo record in America

Alla fine, New York si è concessa la sfida delle sfide, almeno a livello femminile: Sabalenka e Rybakina sono in finale. E la prima è riuscita anche a battere un grande record

Flushing Meadows si prepara a un ultimo atto di straordinaria intensità. La finale del singolare femminile degli US Open 2026 vedrà scontrarsi due colossi del tennis mondiale: Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, pronte a dare vita a una sfida totale sull’Arthur Ashe Stadium.

La bielorussa, autentica regina del cemento newyorkese, ha centrato la sua quarta finale consecutiva a Flushing Meadows superando l’americana Jessica Pegula con un netto 7-5, 6-2. Dopo un primo set equilibrato, Sabalenka ha alzato improvvisamente i giri del motore sul 5-5, strappando il servizio decisivo per poi dominare il secondo parziale con sette ace e una pressione costante da fondo campo.

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Dall’altra parte della rete, Elena Rybakina ha compiuto un’impresa al termine di una battaglia fisica e mentale durata oltre due ore. La kazaka ha rimontato la favorita di casa Coco Gauff, sconfitta 3-6, 6-4, 6-4. Dopo un avvio in salita, Rybakina ha ritrovato precisione nei colpi d’inizio scambio e ha aumentato l’efficacia della prima di servizio, spezzando la resistenza di Gauff con un break cruciale a metà del terzo set.

Verso la finale delle finali agli US Open

Sabalenka, grazie alla sua vittoria, è diventata la prima giocatrice nell’era Open a centrare otto finali consecutive nei tornei del Grande Slam sul cemento.

La posta in gioco è altissima: con questo successo, Rybakina ha ottenuto la certezza matematica di salire al numero uno del ranking WTA a partire da lunedì, scavalcando proprio la sua avversaria. Lo scontro diretto promette scintille.New York assisterà a uno dei grandi appuntamenti della stagione.