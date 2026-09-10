Como, debutto da sogno in Champions League: Lipsia travolto 4-1 in una notte storica

Una notte destinata a entrare nella storia del Como. Alla prima partita di sempre in Champions League, la squadra di Cesc Fabregas non sente il peso dell’esordio e travolge il Lipsia per 4-1, regalando al pubblico lariano una serata indimenticabile. Sette anni dopo la Serie D, il Como completa simbolicamente una scalata straordinaria entrando nella massima competizione europea con una prestazione di personalità, qualità e grande maturità.

Baturina apre la storia, Douvikas firma il raddoppio

Il Como parte senza timori e dopo una prima occasione con Da Cunha, Douvikas e Nico Paz trova il vantaggio al 14′. A segnare il primo gol della storia lariana in Champions è Martin Baturina, rapido a sfruttare un rinvio corto di Baku.

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Il Lipsia reagisce, ma Butez risponde presente e mantiene il vantaggio. Poco dopo arriva anche il 2-0: Baturina veste i panni dell’assist-man e manda Douvikas davanti a Vandevoordt, con il greco che non sbaglia. All’intervallo il Como è già avanti di due reti.

Diao e Perrone completano la festa

Nella ripresa il Como non pensa soltanto a difendersi. Al 54′ Diao riceve da Nico Paz e, da posizione defilata, trova il potente tiro del 3-0. Tre minuti dopo Maksimovic prova a riaprire la gara approfittando di un errore in costruzione tra Paz e Milla.

Fabregas risponde modificando l’assetto, inserendo Kempf e passando a una linea difensiva a cinque. Il Lipsia guadagna campo, ma non riesce a mettere talmente in discussione il successo. Nel finale arriva anche il poker, con Nico Paz che libera Perrone per il definitivo 4-1. Un esordio che va oltre ogni aspettativa: il Como entra in Champions senza chiedere il permesso e lo fa con una vittoria che resterà nella storia.