Alta tensione in casa Ferrari, Vasseur: “C’è un accordo tra Leclerc e Hamilton. Non cambierò nulla”

Frederic Vasseur ha parlato in vista del prossimo GP di Spagna: dichiarazioni pesanti sulle gerarchie tra Leclerc e Hamilton

Frederic Vasseur non ha intenzione di arretrare di un millimetro sulla gestione della Ferrari, nonostante le pressioni crescenti e lo scontro di Monza tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il Team Principal francese, intervenuto prima del GP di Spagna di questo weekend, ha chiarito una volta per tutte la filosofia del team, rispondendo indirettamente alle richieste di status di prima guida avanzate dal sette volte campione del mondo.

In un’intervista a ‘L’Equipe’, Vasseur è stato netto: “Abbiamo scelto di avere due numeri 1, piloti capaci di vincere gare, trattandoli allo stesso modo. È una scelta strategica chiara nel contratto. Lewis lo sapeva benissimo quando ha firmato con noi”.

Sulle regole d’ingaggio, il manager ha preferito non privilegiare nessuno, quindi: “L’accordo prevede priorità a weekend alternati per la gestione delle qualifiche, ma la decisione finale spetta a me. Tutto si basa sul rispetto reciproco, verso di me, i dipendenti, gli sponsor e soprattutto la Ferrari”.

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Leclerc, dal canto suo, si è già assunto la responsabilità dell’episodio in Curva 2, preservando i rapporti in box, mentre sono sempre di più i rumors che vorrebbero Hamilton in prima fila nelle gerarchie Ferrari.

“Non cambierò nulla”: nessun ribaltone Ferrari dopo Monza

Nessuna correzione di rotta, dunque, ma Vasseur ha deciso di proseguire su questa linea: “Dopo Monza non cambierò nulla”, ha tagliato corto.

Una porta al ruolo di leader assoluto per Hamilton resta socchiusa, ma solo a una condizione: “Potrà esserlo se da qui alla fine dell’anno sarà evidente che è l’unica carta da giocare. Ma questa regola vale per entrambi”. La Ferrari, per ora, resta a due teste, senza preferenze, come da programmi iniziali.