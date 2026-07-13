Nations League, Italia batte la Cina e vola alle Finals: nei quarti sfida all’Olanda

Le azzurre di Julio Velasco vincono in rimonta al tiebreak contro la Cina, conquistano la quinta vittoria consecutiva e chiudono la fase a gironi al secondo posto. Il 22 luglio a Macao quarto di finale contro l’Olanda.

L’Italia femminile di volley continua la sua corsa in Volleyball Nations League. Le azzurre di Julio Velasco hanno battuto la Cina a Hong Kong al termine di una partita lunga e combattuta, chiusa al tiebreak con il punteggio di 25-19, 21-25, 22-25, 25-12, 15-12.

Un successo pesante, il quinto consecutivo per la Nazionale, che permette all’Italia di chiudere la fase a gironi al secondo posto in solitaria nella classifica della VNL. Ora l’attenzione si sposta sulle Finals di Macao, dove le azzurre affronteranno l’Olanda nei quarti di finale.

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Nations League, Italia-Cina finisce 3-2

La sfida contro la Cina ha confermato la capacità dell’Italia di soffrire e reagire nei momenti più delicati.

Le azzurre hanno iniziato bene, vincendo il primo set 25-19, ma hanno poi subito la rimonta delle cinesi, capaci di aggiudicarsi il secondo e il terzo parziale con i punteggi di 25-21 e 25-22.

Nel quarto set la squadra di Velasco ha cambiato ritmo, dominando la frazione con un netto 25-12 e portando la partita al tiebreak. Nel quinto parziale l’Italia ha completato la rimonta, chiudendo 15-12.

Antropova trascina le azzurre

La grande protagonista della partita è stata Ekaterina Antropova, top scorer dell’incontro con 27 punti.

La sua prestazione ha pesato nei momenti decisivi della gara, consentendo all’Italia di restare agganciata al match e poi di completare la rimonta contro una Cina combattiva fino alla fine.

Italia ai quarti contro l’Olanda

Al termine della fase a gironi della Volleyball Nations League femminile sono stati definiti gli accoppiamenti per le Finals, che si disputeranno a Macao.

L’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale mercoledì 22 luglio alle ore 13.30. Nella stessa giornata si giocherà anche Stati Uniti-Cina, in programma alle ore 10.

Gli altri due quarti si disputeranno giovedì 23 luglio: Brasile-Giappone alle ore 10 e Turchia-Canada alle ore 13.30.

Il programma dei quarti di finale VNL

Mercoledì 22 luglio

Ore 10.00

Stati Uniti-Cina

Ore 13.30

Italia-Olanda

Giovedì 23 luglio

Ore 10.00

Brasile-Giappone

Ore 13.30

Turchia-Canada

Semifinali e finali a Macao

Le semifinali della Volleyball Nations League femminile sono in programma sabato 25 luglio.

Semifinale 1

Ore 10.00

Semifinale 2

Ore 13.30

Le finali si giocheranno domenica 26 luglio.

Finale 3°/4° posto

Ore 9.30

Finale 1°/2° posto

Ore 13.30

Il risultato di Italia-Cina

ITALIA-CINA 3-2

Parziali: 25-19, 21-25, 22-25, 25-12, 15-12

Top scorer: Ekaterina Antropova, 27 punti.