Nuoto, Europei Juniores: oro Italia nella 4×100 mista maschile a Monaco

L’Italia chiude gli Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera eguagliando i risultati del 2025. La spedizione azzurra conquista 14 medaglie e si consolida al 2° posto nel medagliere generale.
Il capolavoro d’oro della staffetta maschile
La giornata conclusiva all‘Olympiaschwimmhalle regala la soddisfazione più grande alla rappresentativa italiana. Il quartetto formato da Gabriele di Scola, Gabriele Garzia, Ceolin e Cristian Tassan-Caser sale sul gradino più alto del podio nella 4×100 mista.
Il cronometro si ferma a 3:35.59, davanti a Russia, 2° classificata a 3:36.01, e Gran Bretagna, 3° a 3:36.39.
I frazionisti azzurri costruiscono il successo vasca dopo vasca: 55.25 a dorso, 1:00.52 a rana, un eccellente 51.60 lanciato a farfalla, fino alla chiusura a stile libero in 48.22.
Questo successo prestigioso ripaga il duro lavoro degli atleti in questi anni. Il risultato permette all’Italia di terminare la rassegna con 14 podi complessivi, posizionandosi dietro a una Russia dominatrice indiscussa del medagliere con 15 ori, 10 argenti e 11 bronzi totali.
Argento femminile e piazzamenti individuali
Ma non c’è solo la staffetta mista. Argento anche tra le donne con il 2° posto nella 4×100 mista donne, composta da Boscaro, Mancini, Santambrogio e Mao.
Le azzurre hanno conquistato la medaglia d’argento con il tempo di 4:02.75 arrendendosi questa volta esclusivamente alla formazione russa, che trionfa in 4:01.83 siglando il nuovo record dei campionati.
Mao ha provato ad avvicinarsi nella prima vasca a stile libero, ma si è dovuta arrendere allo strapotere delle avversarie, mentre la Spagna deve accontentarsi del 3° posto in 4:05.91.
Nelle finali individuali, Francesco Volpe ottiene la 5° piazza nei 400 stile libero fermando il cronometro a 3:50.22, nella gara vinta dal russo Vekovishchev. Nella medesima specialità al femminile, Bianca Nannucci conclude all’8° posto in 4:17.75. Infine, Gabriele Garzia termina 5° nei 100 rana in 1:01.54, Cristian Tassan-Caser è 7° nei 100 stile libero in 49.28 e Gabriele di Scola chiude 8° nei 100 dorso con 55.68.