Sport in tv oggi: Sonego a Gstaad, Italia-Georgia ai Mondiali Under 20 e Italia-Turchia nel basket

Lunedì 13 luglio con il tennis grande protagonista tra ATP Gstaad, ATP Bastad, WTA Iasi, WTA Atene e ATP Umago. In campo anche Lorenzo Sonego in Svizzera, mentre nel pomeriggio spazio al rugby con Italia-Georgia ai Mondiali Under 20 e le semifinali Francia-Nuova Zelanda e Sudafrica-Inghilterra. In serata appuntamenti con baseball e basket: Italia-Israele agli Europei Under 18 e Italia-Turchia agli Europei Under 20 maschili.

Lunedì 13 luglio offre una giornata di sport in tv concentrata soprattutto sul tennis. Il programma si apre alle 10.30 con l’ATP 250 di Gstaad, dove Lorenzo Sonego affronta l’austriaco Schwaerzler nel primo turno sulla Roy Emerson Arena. Dalle 11.00 spazio anche all’ATP 250 di Bastad e al WTA 250 di Iasi, mentre nel pomeriggio si aggiungono il WTA 250 di Atene e l’ATP 250 di Umago.

Non solo tennis, però. Alle 16.00 l’Italia Under 20 di rugby affronta la Georgia nella sfida valida per il 9°-12° posto ai Mondiali di categoria, in contemporanea con la semifinale Francia-Nuova Zelanda. Alle 18.30 l’altra semifinale, Sudafrica-Inghilterra. In serata spazio agli azzurri anche nel baseball e nel basket, con Italia-Israele agli Europei Under 18 e Italia-Turchia agli Europei Under 20 maschili.

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Sport in tv oggi, lunedì 13 luglio: il calendario completo

10.30 Tennis, ATP 250 Gstaad, Svizzera – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211); streaming su Sky Go e NOW.

All’interno: Sonego (ITA)-Schwaerzler (AUT), 1° turno, ore 10.30 sulla Roy Emerson Arena, campo centrale.

11.00 Tennis, ATP 250 Bastad, Svezia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211); streaming su Sky Go e NOW.

All’interno: Passaro (ITA)-Krumich (CZE), 2° turno delle qualificazioni, ore 11.00 sul Campo 1, non teletrasmesso; Pellegrino (ITA)/Vavassori (ITA)-Johnson (GBR)/Zielinski (POL) [4], 1° turno doppio, ore 12.00 sul Campo 2, non teletrasmesso.

11.00 Tennis, WTA 250 Iasi, Romania – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211); streaming su Sky Go e NOW.

16.00 Tennis, WTA 250 Atene, Grecia – Diretta tv su SuperTennis in chiaro, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211); streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, Sky Go e NOW.

16.00 Rugby, Mondiali Under 20: Italia-Georgia, 9°-12° posto – Diretta streaming su rugbypass.tv.

16.00 Rugby, semifinale Mondiali Under 20: Francia-Nuova Zelanda – Diretta streaming su rugbypass.tv.

17.00 Tennis, ATP 250 Umago, Croazia – Diretta tv su SuperTennis in chiaro, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211); streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, Sky Go e NOW.

18.30 Rugby, semifinale Mondiali Under 20: Sudafrica-Inghilterra – Diretta streaming su rugbypass.tv.

19.30 Baseball, Europei Under 18: Italia-Israele – Diretta streaming su baseballeurope.tv.

21.00 Basket, Europei Under 20 maschili: Italia-Turchia – Diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.