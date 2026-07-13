F1, novità Ferrari anche a Spa: programma, orari e dove vedere il GP

La F1 sbarca a Spa-Francorchamps per l’ultima tappa pre-estiva. La Ferrari affronta il weekend forte di 2 trionfi nelle recenti 3 gare, anche se sulla carta la pista belga non dovrebbe essere favorevole alla rossa a causa dei lunghi rettilinei che daranno una mano ai motorizzati Mercedes.

Ferrari: modifiche aerodinamiche della SF-26, c’è l’ala Macarena?

La Ferrari sarà competitiva a Spa? Gli ingegneri di Maranello portano in pista una vettura pesantemente modificata rispetto al modello vincente in Gran Bretagna. L’obiettivo primario è ridurre la resistenza all’avanzamento sui lunghi rettilinei delle Ardenne, che teoricamente agevolano le monoposto Mercedes.

La squadra guidata da Loic Serra rimuove il sistema STM per la prima volta nella stagione. Rinunciando al carico extra garantito dal Flick Tail Mode, la scuderia libera lo scarico unico e recupera 7 cavalli dal propulsore 067/6 in modo immediato.

Dino Beganovic ha già testato con successo questo assetto durante le prove libere 1 in Stiria. Inoltre, la SF-26 fa esordire l’ultima evoluzione aerodinamica dell’ala reversibile detta “Macarena”.

Mentre Red Bull e McLaren stanno accusando ancora seri problemi strutturali o lacune di efficienza con le rispettive versioni, la Ferrari può contare su un meccanismo collaudato che potrebbe generare ben 11 km/h extra in fondo ai dritti. Ma non è finita perchè i tecnici starebbero preparando pure un fondo maggiormente scarico.

L’incognita tuttavia resta il meteo che annuncia probabile pioggia sul circuito in Vallonia che complicherà anche la gestione dell’assetto.

Come vedere le gare: gli orari

Intanto la classifica generale vede Andrea Kimi Antonelli saldamente al comando del campionato mondiale. Il pilota italiano di Mercedes ora difende 25 punti di margine sul diretto rivale George Russell e 32 lunghezze di vantaggio sul Lewis Hamilton. Più lontano Charles Leclerc a 71 punti dalla vetta.

Per quanto riguarda gli orari. L’attività in pista cominceranno ufficialmente venerdì 17 luglio con le prove libere 1 alle 13:30, immediatamente seguite dalla sessione 2 in programma alle 17:00.

Sabato 18 luglio i team disputeranno le prove libere 3 alle 12:30. La caccia decisiva alla pole position scatterà alle 16:00.

Il Gran Premio prenderà il via domenica 19 luglio alle 15:00. Il canale Sky Sport F1 e la piattaforma streaming NOW trasmetteranno in diretta l’intero fine settimana, comprese le attività delle serie F2 e F3. L’emittente TV8 proporrà invece le qualifiche e la gara in differita alle 18:30.

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