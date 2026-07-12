Inzoli spicca il volo: a Molfetta arriva il salto che cambia tutto

Francesco Inzoli illumina l’ultima giornata dei Tricolori Under 23 di Molfetta con una prestazione da copertina. Il 21enne milanese delle Fiamme Gialle atterra a 8,25 nel salto in lungo, con vento regolare a +2.0, migliorandosi di ben 29 centimetri. Una misura pesantissima, che lo porta al quarto posto nelle liste italiane di sempre, dietro Andrew Howe, Giovanni Evangelisti e Mattia Furlani, alla pari con Simone Bianchi.

Inzoli oltre il muro degli otto metri

Il salto decisivo arriva subito, al primo turno: un balzo che vale non solo il titolo, ma anche lo standard per gli Europei di Birmingham, fissato a 8,05. Inzoli poi si supera ancora con un 8,30 ventoso, non omologabile per il vento a +2,5, prima di rinunciare agli ultimi tre salti dopo un nullo molto lungo.

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Per lui è la conferma di un percorso in crescita. Bronzo europeo Under 18 nel 2022 a Gerusalemme, aveva un personale di 7,96 dalla scorsa estate quest’anno si era già avvicinato al grande salto con un 8,11 ventoso a Castelporziano, dove si allena con Fabrizio Donato.

Cambiolo fa doppietta, Riccardi regina dell’eptathlon

A Molfetta brilla anche Elena Cambiolo, protagonista della velocità. Dopo il titolo nei 100 metri, la non ancora ventenne veronese conquista anche i 200 con i personale di 23.05, nonostante il vento contrario. Un tempo che la porta al quinto posto italiano Under 23 di sempre e nella top ten assoluta.

Tra gli uomini, nei 200, successo per Eduardo Longobardi in 20.61 controvento. Nell’eptathlon arriva invece il titolo assoluto per Giulia Riccardi, che chiude con 5714 punti e un progresso di oltre duecento punti rispetto al precedente limite personale.