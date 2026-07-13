Ranking ATP e WTA, Sinner sempre più numero uno: Paolini torna nella top 15

Aggiornate le classifiche mondiali dopo Wimbledon: Zverev supera Alcaraz e sale al numero 2 ATP, Cobolli entra al nono posto. Nel ranking femminile Paolini guadagna due posizioni, Cocciaretto scende al numero 68.

Le classifiche mondiali di tennis cambiano volto dopo la conclusione di Wimbledon. L’aggiornamento pubblicato questa mattina dall’ATP conferma Jannik Sinner sempre più saldamente al numero uno del mondo, forte del trionfo sull’erba londinese.

Alle sue spalle cambia invece la seconda posizione: Alexander Zverev, finalista del Major britannico, supera Carlos Alcaraz e sale al numero 2 del ranking internazionale. Lo spagnolo, che si sta preparando al rientro nel circuito, scende al terzo posto.

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Ranking ATP, Sinner leader: Cobolli sale al numero 9

In chiave italiana, la novità principale riguarda Flavio Cobolli. L’azzurro guadagna una posizione e sale al numero 9 del mondo, dopo aver confermato a Wimbledon i quarti di finale raggiunti nel 2025.

Sono otto complessivamente gli italiani presenti nella top 100 ATP. Dietro a Sinner e Cobolli ci sono Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.

Berrettini recupera otto posizioni e sale al numero 43, mentre Bellucci e Sonego perdono rispettivamente 13 e 14 posti.

Tra i primi venti italiani del ranking ATP, il balzo più importante è quello di Lorenzo Giustino, che guadagna 30 posizioni e rientra nella top 200 grazie alla finale raggiunta al Challenger di Liegi. Ora è numero 196.

La top ten ATP dopo Wimbledon

1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (-)

2. Alexander Zverev (Ger) 8.480 (+1)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 8.160 (-1)

4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.740 (-)

5. Alex De Minaur (Aus) 4.110 (+1)

6. Ben Shelton (Usa) 3.770 (-1)

7. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (+1)

8. Daniil Medvedev (Rus) 3.670 (+1)

9. Flavio Cobolli (Ita) 3.460 (+1)

10. Taylor Fritz (Usa) 3.365 (-3)

Gli altri italiani nel ranking ATP

14. Lorenzo Musetti 2.315 (+1)

18. Luciano Darderi 2.210 (-2)

34. Matteo Arnaldi 1.349 (+1)

43. Matteo Berrettini 1.075 (+8)

80. Mattia Bellucci 751 (-13)

83. Lorenzo Sonego 743 (-14)

138. Andrea Pellegrino 459 (-5)

149. Francesco Maestrelli 391 (-21)

150. Stefano Travaglia 385 (-20)

160. Luca Nardi 346 (+6)

175. Marco Cecchinato 323 (+20)

182. Francesco Passaro 314 (+3)

184. Federico Cinà 312 (-10)

193. Gianluca Cadenasso 296 (-3)

196. Lorenzo Giustino 283 (+30)

Ranking WTA, Paolini torna tra le prime 15

Ci sono movimenti anche nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla WTA dopo Wimbledon. Le azzurre tra le prime cento restano due.

La leader italiana è ancora Jasmine Paolini. La tennista di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten dopo esserci rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, recupera due posizioni grazie ai quarti raggiunti sull’erba dell’All England Club e sale al numero 15.

Scende invece Elisabetta Cocciaretto, che non è riuscita a confermare i punti del terzo turno dello scorso anno a Wimbledon e perde ventidue posizioni, arretrando al numero 68.

Classifica WTA, Sabalenka resta al comando

In vetta al ranking femminile resta Aryna Sabalenka, numero uno per la novantunesima settimana consecutiva e per la novantanovesima complessiva.

La bielorussa mantiene il comando con 407 punti di vantaggio su Elena Rybakina, seconda. Sale invece al terzo posto Jessica Pegula, che guadagna una posizione dopo i quarti di finale raggiunti a Wimbledon ed eguaglia il proprio best ranking.

La top ten WTA dopo Wimbledon

1. Aryna Sabalenka (Blr) 8.550 (-)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.143 (-)

3. Jessica Pegula (Usa) 6.301 (+1)

4. Coco Gauff (Usa) 5.649 (+3)

5. Mirra Andreeva (Rus) 5.293 (-)

6. Karolina Muchova (Cze) 5.168 (+3)

7. Linda Noskova (Cze) 5.119 (+5)

8. Iga Swiatek (Pol) 4.539 (-5)

9. Amanda Anisimova (Usa) 4.353 (-3)

10. Elina Svitolina (Ukr) 4.351 (-2)

Le italiane nel ranking WTA

15. Jasmine Paolini 2.783 (+2)

68. Elisabetta Cocciaretto 977 (-22)

128. Lisa Pigato 588 (+5)

139. Lucia Bronzetti 551 (-14)

141. Tyra Caterina Grant 547 (+31)

145. Lucrezia Stefanini 542 (+18)

209. Nuria Brancaccio 360 (-39)

213. Jennifer Ruggeri 352 (-6)

287. Federica Urgesi 341 (+6)

292. Aurora Zantedeschi 237 (+72)