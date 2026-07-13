Ginnastica, Pistoia centro d”Europa: conclusa la Challenge, parte l’Eurogym – gli highlights

La città toscana archivia con successo l’European Gym for Life Challenge 2026 e apre ufficialmente le porte alla grande rassegna di Eurogym.

I vertici internazionali promuovono l’organizzazione toscana

Nella giornata dedicata alle premiazioni, i dirigenti sportivi hanno visitato il centro nevralgico della manifestazione.

Il presidente della FGI Andrea Facci e il vertice di European Gymnastics Farid Gayibov hanno fatto tappa allo spazio La Cattedrale.

L’imponente polo fieristico è stato trasformato in una grande mensa per i numerosi partecipanti, diventando il vero cuore dell’aggregazione. Qui hanno incontrato il direttore esecutivo Simone Monaco, la presidente del comitato organizzatore Alessandra Mazzatosta e il consigliere federale Fabrizio Lupi, insieme al sindaco Giovanni Capecchi e agli ex amministratori Alessandro Sabella e Alessandro Tomasi.

Il presidente Gayibov ha speso parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto, ricordando l’impegno costante dell’Italia a livello internazionale. Per la sua prima volta in terra toscana, ha elogiato l’intera macchina organizzativa. “Con oltre 6000 ginnasti, questo è un evento enorme, dietro c’è un grande lavoro”, ha dichiarato il dirigente, sottolineando come la nazione abbia gestito l’appuntamento con la massima professionalità.

Il trionfo della condivisione oltre la gara

Anche Andrea Facci ha sottolineato pubblicamente l’importanza sociale di questa rassegna continentale.

Il presidente federale ha rimarcato che l’evento mette da parte la consueta tensione agonistica per esaltare l’essenza stessa del movimento sportivo. “Possiamo vedere la ginnastica nella sua forma più vera: fatta per divertirsi, condividere e stare insieme”, ha spiegato Facci ai presenti.

La socialità prende nettamente il sopravvento, pur mantenendo un livello tecnico molto elevato negli esercizi proposti in pedana dai gruppi. Facci ha ringraziato il comitato locale e European Gymnastics per il supporto allo sviluppo dell’intero settore. La ginnastica italiana ha vissuto quindi una settimana davvero intensa, divisa idealmente tra la Toscana e la World Cup di ginnastica ritmica a Milano. Ma non è finità.

Il programma di ieri ha visto la sfilata inaugurale di Eurogym. Gli atleti hanno attraversato le vie del centro storico per poi radunarsi all’interno dello Stadio Melani.

Il pubblico potrà rivedere tutto lo spettacolo, grazie alla nostra piattaforma SportFace, con le immagini che restano fruibili on demand.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it