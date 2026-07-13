Nazionale, Maldini rifonda la “giovane” Italia: ora il nuovo ct

Paolo Maldini è pronto ad assumere il doppio ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia per rilanciare la Nazionale. Affiancato da Leonardo, l’ex capitano lavora già alla scelta del nuovo allenatore.

Un progetto tecnico tra settore giovanile e Mondiale 2030

Il presidente federale Giovanni Malagò cambia le consuetudini e affida la guida operativa del Club Italia a una figura di campo, separandola dalla presidenza politica. Il nuovo corso punta dritto al Mondiale 2030 attraverso un impegno quadriennale.

Maldini e Leonardo introducono una mentalità da vero club per tutte le rappresentative, dalla

Nazionale maggiore fino al calcio femminile, al futsal e al beach soccer. Il regolamento impone la scelta degli allenatori in condivisione con il CONI e il Consiglio Federale, ma da oggi sarà la parte tecnica a prendere le decisioni.

Il rilancio partirà dalle fondamenta, con una forte attenzione sulle formazioni giovanili coordinate da Maurizio Viscidi. La missione principale riguarda la rinascita dell’Under 21, chiamata a centrare una qualificazione alle Olimpiadi che manca clamorosamente da 4 edizioni. I nuovi dirigenti faranno base a Coverciano senza postazioni fisse, pronti a muoversi sui campi per osservare i tecnici e raccogliere le impressioni dei giocatori.

La lista per la panchina: dal sogno Guardiola fino all’ipotesi Pioli

L’urgenza assoluta riguarda l’ingaggio del commissario tecnico, con 5 nomi sul tavolo della federazione.

Le ambizioni massime portano a Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, due profili capaci di riaccendere immediatamente la passione dei tifosi. Il tecnico spagnolo nutre una forte stima per Maldini, mentre l’allenatore italiano ha condiviso innumerevoli vittorie con il neo direttore tecnico. Ancelotti ha un contratto in corso con il Brasile, ma la recente eliminazione ai quarti di finale contro la Norvegia rende incerto il suo futuro sudamericano.

Le alternative più concrete portano a Roberto Mancini e Antonio Conte, entrambi liberi da impegni. L’ingaggio dell’ex allenatore della Juventus comporta costi molto elevati, mentre Mancini non rappresenta la prima scelta della nuova dirigenza.

Il quinto nome corrisponde a Stefano Pioli, tecnico di 60 anni reduce dalle delusioni con la Fiorentina e in Arabia Saudita. Maldini conosce bene l’allenatore dai tempi del Milan, ma la scelta potrebbe non essere proprio gradita ai tifosi azzurri dopo l’esperienza disastrosa di Firenze.

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