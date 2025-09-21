Gli azzurri di Fefè De Giorgi dominano il match e continuano la corsa al bis iridato. Ora nei quarti la vincente tra Finlandia e Belgio.

Missione compiuta per l’Italia di pallavolo ai Mondiali nelle Filippine. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, trascinata in regia da Simone Giannelli, ha superato senza difficoltà l’Argentina con un secco 3-0 (25-23, 25-20, 25-22), centrando il pass per i quarti di finale.

Prestazione solida e concentrata degli azzurri, che hanno imposto ritmo e qualità in ogni set, confermando il proprio valore dopo la seconda piazza conquistata nel girone. L’Argentina, reduce dall’impresa contro la Francia campione olimpica, ha provato a resistere ma si è arresa alla maggiore continuità della formazione tricolore.

Ora l’Italia attende l’esito della sfida tra Finlandia e Belgio: se dovesse essere quest’ultima a passare, per gli azzurri ci sarebbe la possibilità di prendersi la rivincita dopo la sconfitta patita proprio contro i belgi nella fase a gironi. In palio, un posto in semifinale contro la vincente tra Polonia e Turchia.