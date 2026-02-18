Ginnastica artistica, Cottbus Fig Apparatus World Cup in diretta su Sportface

Le emozioni della ginnastica artistica sbarcano su Sportface: in diretta la Fig Apparatus World Cup

Prima uscita internazionale per l’Artistica maschile e femminile nel 2026. È arrivato il momento di ripartire per l’Individual Apparatus World Cup, con il primo appuntamento che sarà parecchio suggestivo, in una cornice tutta tedesca, dal 19 al 22 febbraio.

La stagione di Coppa del Mondo fa tappa a Cottbus, in Germania! Alla Lausitz Arena si respira l’aria dei grandi eventi.

In diretta con Volare TV su SportFace TV gli atleti sono pronti a sfidarsi con numeri mozzafiato, acrobazie al limite e volteggi da trattenere il fiato. In palio, oltre alle medaglie, ci son già punti decisivi per la classifica.