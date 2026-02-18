Atletica, campionati italiani: Festa del Cross in diretta su Sportface

Le emozioni e la grinta dei campionati italiani di atletica scorrono su Sportface TV: al festa del cross animerà il prossimo weekend

Quando lo sport diventa festa, gli eventi diventano gioia e sorrisi contagiosi per chiunque assista, dal vivo come a casa. E così sarà anche il prossimo weekend quando un appuntamento speciale ruberà molte attenzioni e sarà importante sotto il profilo agonistico.

Nella storica cornice del Parco Archeologio di Selinunte, in diretta con Atletica Italiana TV s SportFace TV, domenica 22 febbraio si gareggia per i Campionati italiani di corsa campestre.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La Festa del Cross approda così in Sicilia, con due giorni che si preannunciano spettacolari: gli atleti in gara sono 1834, in rappresentanza di 285 società più 21 rappresentative regionali cadetti. Ci sarà anche lei, la regina della specialità, Nadia Battocletti. Insomma, un evento imperdibile per tutti gli appassionati e talenti in erba, che vi garantiremo live su SportFace TV.