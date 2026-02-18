Atletica, campionati italiani: prove multiple indoor in diretta su Sportface

Tutti i riflettori sono puntati su Padova per i campionati italiani promesse, juniores e allievi al coperto: quando sono gli eventi e dove vederli

Mentre le Olimpiadi invernali stanno per volgere al termine, ci sono altri appuntamenti in Italia che stanno per partire, calamitando le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori. Tra questi, c’è sicuramente lo spettacolo dell’atletica che si sposta a Padova.

Correre più veloce degli altri, avere più grinta e la giusta determinazione per prevalere saranno ingredienti essenziali. E per stabilire anche il futuro migliore possibile.

Il futuro delle prove multiple passa da Padova coi Campionati italiani promesse, juniores e allievi indoor di eptathlon e pentathlon. L’evento nazionale giovanile metterà in mostra i principali talenti della multidisciplina che si contenderanno i sei titoli in palio: appuntamento sabato 21 e domenica 22 febbraio con Atletica Italiana TV su SportFace TV.