Inter, De Vrij pronto a salutare: quattro offerte per il difensore olandese

Stefan de Vrij ha deciso il suo futuro: il difensore olandese vuole lasciare l’Inter già a gennaio. Quattro club sull’ex Lazio.

L’esperienza di Stefan de Vrij all’Inter sembra avviarsi verso una fase decisiva. Il difensore olandese, arrivato a Milano nel 2018, sta riflettendo sul proprio futuro e valuta seriamente l’ipotesi di un addio già nel mercato di gennaio. Il ridotto minutaggio sotto la guida di Cristian Chivu e l’obiettivo di non compromettere la corsa ai prossimi Mondiali stanno spingendo il centrale a guardarsi intorno. Sullo sfondo, quattro club hanno già manifestato interesse concreto.

De Vrij pronto a salutare: quattro club sul centrale olandese

Il difensore olandese, chiuso nelle gerarchie difensive di Cristian Chivu, starebbe valutando l’addio anticipato per rilanciare le proprie ambizioni in vista del prossimo futuro. Il centrale classe 1992 è in scadenza di contratto a giugno 2026 e percepisce un ingaggio da 3,8 milioni di euro netti a stagione. Al termine dell’attuale annata potrebbe liberarsi a parametro zero, ma l’ipotesi di attendere la fine della stagione non sembra convincerlo.

Il timore principale riguarda la continuità: il poco spazio trovato in nerazzurro rischia di incidere sulle sue possibilità di convocazione ai Mondiali. Un rischio che de Vrij non intende correre. Arrivato all’Inter a parametro zero dalla Lazio nell’estate del 2018, il difensore ha collezionato finora 286 presenze in maglia nerazzurra, con appena 7 apparizioni in questa stagione.

Nemmeno l’infortunio di Acerbi ha cambiato le gerarchie, con Chivu che continua a preferire Bisseck. Una scelta tecnica che ha spinto il giocatore olandese a guardarsi intorno. Il futuro di Stefan de Vrij potrebbe quindi essere lontano da Milano. Secondo gli ultimi rumors, sarebbero quattro i club ad aver chiesto informazioni sul difensore: Al-Ittihad, Bologna, Nottingham Forest e Benfica. Ora la decisione finale spetterà al giocatore, chiamato a valutare la soluzione migliore per non compromettere la sua convocazione ai Mondiali.