Danish Golf Championship 2026 in tv su Sky e NOW: sei italiani in gara, programma e orari

Dal 13 al 16 agosto il DP World Tour fa tappa in Danimarca per il penultimo appuntamento della Closing Swing. In campo Manassero, Laporta, Paratore, Celli, Di Leo e Molinari.

Nuovo appuntamento con il DP World Tour 2026 su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto va in scena il Danish Golf Championship, penultimo torneo della serie Closing Swing.

La competizione si disputa sui percorsi del Great Northern, a Funen, in Danimarca, con diversi protagonisti del circuito internazionale pronti a contendersi il titolo.

Sei italiani al Danish Golf Championship

Saranno sei gli azzurri presenti in gara: Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli, Gregorio Di Leo ed Edoardo Molinari.

Il torneo sarà trasmesso integralmente su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

Danish Golf Championship, gli orari su Sky e NOW

La prima giornata prende il via giovedì 13 agosto alle ore 13.00. Stesso orario per il secondo round di venerdì 14 agosto.

La terza giornata di sabato 15 agosto inizierà invece alle 12.30, mentre il round conclusivo di domenica 16 agosto sarà trasmesso a partire dalle 12.00.

La telecronaca sarà affidata ad Alessandro Lupi, Silvio Grappasonni e Marco Cogliati, che si alterneranno nel corso delle quattro giornate di diretta.

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La copertura di Sky Sport

Il Danish Golf Championship sarà seguito anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, sulla App Sky Sport e attraverso gli account social ufficiali di Sky Sport.

Danish Golf Championship 2026, programma di giovedì 13 agosto

1ª giornata

Dalle 13.00 alle 15.00: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Silvio Grappasonni

Dalle 15.00 alle 16.30: telecronaca di Marco Cogliati e commento di Silvio Grappasonni

Dalle 16.30 alle 18.00: telecronaca di Alessandro Lupi e Marco Cogliati

Venerdì 14 agosto

2ª giornata

Dalle 13.00 alle 15.00: telecronaca di Marco Cogliati e commento di Silvio Grappasonni

Dalle 15.00 alle 16.30: telecronaca di Alessandro Lupi e Marco Cogliati

Dalle 16.30 alle 18.00: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Silvio Grappasonni

Sabato 15 agosto

3ª giornata

Dalle 12.30 alle 14.00: telecronaca di Alessandro Lupi e Marco Cogliati

Dalle 14.00 alle 15.30: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Silvio Grappasonni

Dalle 15.30 alle 17.00: telecronaca di Marco Cogliati e commento di Silvio Grappasonsoni

Domenica 16 agosto

4ª giornata

Dalle 12.00 alle 13.30: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Silvio Grappasonni

Dalle 13.30 alle 15.00: telecronaca di Alessandro Lupi e Marco Cogliati

Dalle 15.00 alle 17.00: telecronaca di Marco Cogliati e commento di Silvio Grappasonni

Quattro giornate di gara accompagneranno dunque il pubblico fino al round decisivo di domenica, con sei italiani impegnati nel tentativo di lasciare il segno nel penultimo appuntamento della Closing Swing.