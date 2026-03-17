L’Italia del volley maschile in campo da maggio ad agosto: il calendario completo delle amichevoli 2026

Da Cavalese a Messina, passando per Verona, Bergamo, Trento e Reggio Calabria: gli azzurri campioni del mondo preparano la stagione con sette test match prima degli Europei casalinghi
La Nazionale italiana di pallavolo maschile ha un 2026 ricco di appuntamenti davanti a sé. I campioni del mondo guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi scenderanno in campo in sei città italiane — da nord a sud della penisola — per una serie di amichevoli che accompagneranno la squadra attraverso l’intera stagione, dalla preparazione di primavera fino alla vigilia dei Campionati Europei.
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La stagione parte da Roma
Il raduno inaugurale è fissato per l’11 maggio a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, dove il gruppo azzurro inizierà il lavoro di preparazione. Poi, il 20 maggio, la squadra si trasferirà in Val di Fiemme, a Cavalese, da sempre considerata la casa del volley italiano.
Il 2025 era stato un anno straordinario per Giannelli e compagni: prima la medaglia d’argento nella Volleyball Nations League, poi il titolo mondiale conquistato a Pasay City. Ora l’obiettivo è confermarsi al vertice della pallavolo mondiale.
Le amichevoli di maggio: Turchia, Belgio e ancora Turchia
Il primo impegno ufficiale della stagione è fissato per giovedì 28 maggio a Cavalese, dove gli azzurri affronteranno la Turchia alle ore 18. Due giorni dopo, il 30 maggio, il teatro del secondo test match sarà Verona: avversaria di serata il Belgio, con palla a due alle 21. Il ciclo di amichevoli primaverili si chiuderà domenica 31 maggio a Bergamo, con la rivincita contro la Turchia in programma alle 17:30, prima che la squadra parta per Ottawa il 6 giugno per la prima week della VNL in Canada.
Luglio a Trento con l’Argentina
Al termine della seconda settimana di Volleyball Nations League, il gruppo azzurro tornerà a radunarsi a Cavalese il 2 luglio. Tre giorni più tardi, domenica 5 luglio alle ore 18, Trento ospiterà il test match tra Italia e Argentina, quarto appuntamento della stagione amichevole.
Agosto: Reggio Calabria e Messina in vista degli Europei
La fase finale del calendario amichevole è dedicata alla preparazione dei Campionati Europei, che si disputeranno proprio in Italia, nelle sedi di Napoli, Modena, Torino e Milano. Il 26 agosto a Reggio Calabria andrà in scena il BPER Test Match contro Cuba, con inizio alle ore 21. La rassegna si sposterà poi a Messina per la FIPAV Cup Men Elite: il 28 agosto primo confronto con Cuba alle 20, mentre il 30 agosto gli azzurri chiuderanno il precampionato europeo sfidando il Brasile alle 21.
Il calendario completo delle amichevoli
28 maggio – Amichevole a Cavalese: Italia-Turchia (ore 18) 30 maggio – Amichevole a Verona: Italia-Belgio (ore 21) 31 maggio – Amichevole a Bergamo: Italia-Turchia (ore 17:30) 5 luglio – Amichevole a Trento: Italia-Argentina (ore 18) 26 agosto – BPER Test Match a Reggio Calabria: Italia-Cuba (ore 21) 28 agosto – FIPAV Cup Men Elite a Messina: Italia-Cuba (ore 20) 30 agosto – FIPAV Cup Men Elite a Messina: Italia-Brasile (ore 21)