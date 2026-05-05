L’Arsenal è in finale di Champions League! Eliminato l’Atletico Madrid

L’Arsenal è riuscito ad avere la meglio di misura sull’Atletico Madrid: i londinesi hanno strappato il pass per la finale di Champions League

Era una delle notti più importanti dell’anno nel calcio mondiale e non ha tradito di sicuro le aspettative. Arsenal e Atletico Madrid si sfidavano sul campo a Londra nella semifinale di ritorno di Champions League, ma solo una di loro oggi poteva guadagnarsi la finale.

Alla fine, ad avere la meglio sono stati i Gunners dopo una prova attenta e di grande qualità. L’andata era terminata con il punteggio di 1-1 e aveva dimostrato un sostanziale equilibrio tra le due squadre. Non è facile per nessuno affrontare un Atletico sempre ben messo in campo e dalle buone qualità offensive.

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I ragazzi di Simeone hanno venduto cara la pelle, ma poi hanno dovuto abdicare contro quella che oggi è una delle migliori squadre di Europa e in piena corsa anche per il titolo di campione d’Inghilterra.

La gioia dell’Arsenal verso la finale: chi sarà l’avversaria?

A decidere la gara, e quindi la semifinale, è un gol di Saka al 44esimo minuto. Verso lo scadere del primo tempo, l’inglese non ha sbagliato e ha permesso ai londinesi di mettere il muso avanti.

Poi ha regnato l’equilibrio, ma l’Arsenal ha difeso bene e ha mantenuto il punteggio di 1-0, arrivando a giocarsi la finale di Champions. C’è grande curiosità per sapere chi se la vedrà con i Gunners: domani sera si affronteranno Bayern Monaco e PSG, in una semifinale che si preannuncia già epica.