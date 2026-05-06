Calciomercato Juventus: via Bremer? 3 nomi per il sostituto

La Juventus lavora anche sulla difesa la prossima stagione. Il direttore Damien Comolli e il tecnico Luciano Spalletti, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Torino, starebbero valutando profili importanti per il ruolo di difensore centrale.

Juventus: idea Kim e l’ipotesi Stones, via Bremer?

Il futuro della retroguardia bianconera dipende dal mercato in uscita e dalla situazione legata a Bremer. Il difensore brasiliano, in caso di offerte importanti potrebbe anche partire.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche per questo, Luciano Spalletti avrebbe già indicato il suo obiettivo principale per la difesa: Kim Min-jae. Il centrale coreano ha perso il posto da titolare nel Bayern Monaco e sarebbe ben contento di riabbracciare l’allenatore che lo ha lanciato ad alti livelli.

L’ostacolo maggiore per arrivare all’ex Napoli però è l’ingaggio da dieci milioni di euro. Per arrivare a Kim la Juventus sarebbe pronta a proporre ai bavaresi un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.

Ma quello di Kim non è l’unico nome. Oltre al difensore coreano, la dirigenza starebbe valutando anche la candidatura di John Stones. Il difensore inglese ha il contratto in scadenza con il Manchester City e rappresenta una potenziale occasione a parametro zero. Il problema anche in questo caso restano le richieste economiche del giocatore oltre che i recenti infortuni muscolari, che hanno limitato molto le sue presenze nell’ultimo campionato.

L’occasione Akè e le giovani alternative

Il terzo della lista, invece, sarebbe Nathan Akè. Il centrale olandese ha deciso di lasciare il Manchester City in estate per avere più spazio e giocare da titolare in Champions League.

Il club inglese per questo motivo avrebbe aperto alla cessione immediata, anche per evitare di perderlo a zero alla scadenza del contratto.

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Per cedere Ake il City potrebbe accontentandosi di una cifra vicina ai dieci milioni di euro. Spalletti apprezza molto la duttilità del difensore di piede mancino. Caratteristica importante anche migliorare l’impostazione dal basso della squadra e supportare Kelly.

La concorrenza su Akè però non manca con Inter e Milan alla finestra. Oltre a questi tre big, i bianconeri starebbero monitorando anche giovani di prospettiva come Samson Baidoo del Lens e Joel Ordonez del Bruges. Alternative concrete e più accessibili, ma con meno esperienza.