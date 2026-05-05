Internazionali di Roma, imprese di Pellegrino e Urgesi: qualificati per il tabellone principali!

Tra delusioni e gioie, si compone il main draw per gli Internazionali di Roma: grandi prove da parte di Pellegrino e Urgesi

Andrea Pellegrino strappa il pass per il main draw degli Internazionali con una qualificazione da manuale. Sulla terra del Foro Italico, il pugliese spegne le ambizioni dello spagnolo Landaluce (numero 94 al mondo) con un 6-3 2-6 6-2 maturato in due ore e undici minuti di battaglia.

Decisiva la gestione del servizio: quattro ace e un 73% di punti vinti con la prima, contro il 59% dell’avversario. Se il conteggio dei vincenti è quasi in pari (22-24), a fare la differenza è la solidità mentale.

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Pellegrino commette 13 errori non forzati in meno (31 contro 44), chiudendo i buchi nei momenti chiave e trasformando la pressione in opportunità. Un biglietto da visita che proietta l’azzurro nel tabellone che conta. E ora inizia il bello, forse.

Urgesi completa un’impresa totalmente inaspettata

Dall’altra parte della rete, Federica Urgesi scrive una delle storie più belle di questa edizione. Wild card per la numero 410 del mondo, ma la tennista azzurra travolge la slovena Erjavec (numero 86) con un perentorio 6-4 6-1 in appena 70 minuti. Un risultato forte e che conferma le ottime impressioni degli ultimi giorni, anche oltre le aspettative.

Dopo un primo set equilibrato, rotto solo nel finale, Urgesi esplode: vince 12 dei 13 punti decisivi, strappa il servizio per sei volte e domina ogni scambio. Le statistiche certificano la superiorità: 63 punti contro 42, prime di servizio al 66% (contro il 44%) e una seconda palla letale (58% di punti vinti).

Con Noemi Basiletti, Urgesi porta a due la rappresentanza italiana dal qualifying. Ora il sorteggio: la favola può continuare.