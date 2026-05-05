Campionati italiani master Riccione, ultimi 4 titoli: rivivi l’evento su Assalto

I campionati italiani master a Riccione sono al termine: gli ultimi titoli e com’è andata questa edizione

Non è stato solo un campionato, ma una celebrazione. L’edizione 2026 dei Master Italiani di scherma chiude con il botto: 825 atleti, 127 formazioni, 40 tricolori assegnati. Numeri da antologia che confermano il movimento master come colonna portante del nostro sport.

Sulla pedana del PlayHall, tra affondi e parate, è andato in scena uno scorcio d’Italia che continua a competere con passione e qualità, a pochi giorni dall’appuntamento europeo di Cognac (14 maggio). Nella giornata finale, quattro squadre hanno scritto la storia. Nella spada femminile B, la Brianza Scherma (Albini, Benetton, Gabella) domina e lascia l’argento al Sassarese.

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Nel fioretto maschile B, il Piccolo Teatro Milano (Caggiani, Costanzo, Guarnera, Pulega) interpreta una prova di potenza e tattica, superando CH4 Sporting e Comini Padova. Nella categoria A del fioretto, il Club Scherma Ancona (Gambitta, Gaggiotti, Pennazzi) si impone con autorità, mentre nella spada femminile A è Pro Vercelli (Ariaudo, Cena, Di Guida, Pieracciani) a strappare il titolo all’ultimo assalto, sfruttando la regola della priorità contro Imola. Bronzo al CUS Catania.

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Campionati Master Riccione: un evento che è un grande successo

I vertici FIS e AMIS, Mazzone e Patti, sembrano assolutamente soddisfatti: “È un successo che premia la visione di una scherma inclusiva e longeva”.

A chiudere il sipario, la diretta su Assalto – La TV della Scherma, che ha portato il pubblico dentro l’atmosfera unica di Riccione.

Ma il sipario si alza già su un nuovo atto: da giovedì 7 maggio, spazio ai giovani con il Gran Premio “Renzo Nostini”, sempre su Sportface e, per la prima volta, su Amazon Prime. La scherma italiana non si ferma: cambia generazione, ma non intensità. Di seguito i risultati di oggi 5 maggio.

Campionati master italiani, Riccione

Spada Femminile a squadre categoria A

Classifica (21): 1. Associazione Scherma Pro Vercelli (Federica Ariaudo, Marzia Cena, Sibilla Di Guida, Alice Pieracciani), 2. Circolo Scherma Imola (Alice Lambertini, Giulia Sudano, Kristian Angel Refugi Mariano), 3. CUS Catania (Chiara Sinatra, Norma Libertini, Sabrina Inserra)

Spada Femminile a squadre categoria B

Classifica (2): 1. Brianza Scherma (Adriana Albini, Elena Anna Maria Benetton, Barbara Gabella), 2. Circolo Schermistico Sassarese (Maria Rita Lucia Barria, Mariangela Busi, Maria Bernarde Nurra)

Fioretto Maschile a squadre categoria A

Classifica (6): 1. Club Scherma Ancona (Giovanni Gambitta, Cesare Gaggiotti, Marco Pennazzi), 2. Scherma Augusta Taurinorum (Roberto Castelli, Pietro D’Attellis, Matteo Poma, Andrea Bordone), 3. Club Scherma Pisa Antonio (Giovanni Landi, Georges Michon, Lorenzo Persichetti)

Fioretto Maschile a squadre categoria B

Classifica (4): 1. Piccolo Teatro Milano (Filippo Caggiani, Mauro Costanzo, Giacomo Guarnera, Roberto Andrea Pulega), 2. CH4 Sporting (Carlo Ostino, Giovanni Quaglia, Lorenzo Richiardi, Sabatino Ruggiero), 3. Comini Padova (Maurizio Galvan, Maurizio Masciari, Gianfranco Brighenti, Vittorio Moretton)