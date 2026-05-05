Pallanuoto, World Cup: Italia ko contro l’Olanda. Cosa succede ora

L’Italia della pallanuoto femminile deve arrendersi anche all’Olanda: cosa succede ora al Setterosa in World Cup

Rotterdam non ha lasciato scampo. Nella quinta giornata del girone di Division I, l’Italia di pallanuoto femminile incassa un severo 12-2 dall’Olanda, archiviando con una brutta batosta in vista della Final Eight di Sydney.

Già qualificate, le azzurre hanno mostrato i limiti di una squadra che ancora non sembra pronta alle massime vette e che tra ieri e oggi ha mostrato qualche fisiologica debolezza. Il Setterosa è stato travolto da un blocco olandese lucido e chirurgico.

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Il match ha ribaltato quanto visto domenica: le arancioni, ferite dal precedente ko, sono partite con un pressing asfissiante, costringendo le italiane a un avvio sterile (0/8 nei primi minuti). Solo un guizzo di Cocchiere, a ridosso dell’intervallo, ha interrotto il parziale di 4-1.

Italia ko contro l’Olanda, ma già qualificata

Nella ripresa, la differenza è stata motivazionale, ma anche tattica: mentre l’Italia cercava di riorganizzarsi, l’Olanda ha gestito il ritmo, punendo ogni errore in transizione con tiri di prima e superiorità numerica sfruttata al millimetro.

Non è stata una serata di sfortuna, ma il sintomo di una fase di rodaggio che va affinata prima del rush finale australiano. La sconfitta brucia, ma il calendario non mente: Sydney resta l’obiettivo. Ora serve reset mentale, correzione delle scelte in zona offensiva e, soprattutto, ritrovare quella densità difensiva che aveva fatto la differenza nelle precedenti uscite.

Il Mondiale non aspetta, e le azzurre devono trasformare questo monito in benzina. Ora l’appuntamento è segnato in rosso sul calendario: a fine luglio, si disputeranno le Final Eight a Sidney.