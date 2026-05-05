Motori su Sky e NOW dal 7 al 10 maggio: MotoGP a Le Mans, WRC in Portogallo, WEC a Spa e IndyCar a Indianapolis

Il Motomondiale torna sul leggendario Circuit de la Sarthe per il Gran Premio di Francia: Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14. Nel weekend anche Rally del Portogallo, 6 Ore di Spa, Sonsio Grand Prix e Lamborghini Super Trofeo a Imola.

Un weekend di motori ricchissimo attende gli appassionati su Sky e in streaming su NOW dal 7 al 10 maggio. Il piatto forte è il Gran Premio di Francia di MotoGP sul leggendario Circuit de la Sarthe di Le Mans, ma il programma abbraccia anche il WRC in Portogallo, il WEC a Spa-Francorchamps, l’IndyCar a Indianapolis e il Lamborghini Super Trofeo a Imola.

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MotoGP a Le Mans: il programma completo

Il weekend del Motomondiale prende il via giovedì 7 maggio con la conferenza stampa piloti alle 16:00, preceduta dal Paddock Pass alle 14.15 e seguita da Racebook alle 18.15.

Venerdì 8 maggio si scende in pista: prove libere 1 per Moto3 alle 8.55, Moto2 alle 9.45 e MotoGP alle 10.40. Nel pomeriggio le prequalifiche: Moto3 alle 13.15, Moto2 alle 14.00 e MotoGP alle 14.55.

Sabato 9 maggio si entra nel vivo: dopo le prove libere 2 delle tre classi, le qualifiche MotoGP alle 10.45. Poi le qualifiche di Moto3 (12.45) e Moto2 (13.35). Il pomeriggio è tutto per la Sprint MotoGP alle 14.55.

Domenica 10 maggio la giornata delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e MotoGP alle 14. A seguire, dalle 15, Zona Rossa e alle 16 Race Anatomy MotoGP.

Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con il racconto affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni gli aggiornamenti dalla pista. Il commento di Moto2 e Moto3 è firmato da Rosario Triolo e Mattia Pasini.

WRC: Rally del Portogallo su Sky Sport Arena e Sky Sport F1

Il Rally del Portogallo — sesta prova stagionale del WRC — accompagna il weekend con le sue TV Stage. Si parte giovedì 7 maggio alle 16 su Sky Sport F1 con la prima TV Stage. Sabato 9 tre appuntamenti: seconda TV Stage alle 9 (su Sky Sport Arena e Sky Sport F1), terza alle 16 e quarta alle 20 (entrambe su Sky Sport F1). Domenica 10 quinta TV Stage alle 10.30 e powerstage conclusiva alle 14, entrambe su Sky Sport F1.

WEC: 6 Ore di Spa-Francorchamps

Sabato 9 maggio dalle 14 su Sky Sport 257 e NOW, la 6 Ore di Spa-Francorchamps con la Ferrari impegnata a difendere i titoli conquistati nella stagione 2025.

IndyCar: Sonsio Grand Prix a Indianapolis

Nella notte di sabato 9 maggio alle 22.45 su Sky Sport F1 e NOW, l’NTT IndyCar Series scende in pista a Indianapolis per il Sonsio Grand Prix.

Lamborghini Super Trofeo: doppia gara a Imola

Domenica 10 maggio il Lamborghini Super Trofeo torna in Italia con il round di Imola: Gara 1 alle 9.25 e Gara 2 alle 15.30 su Sky Sport Max e NOW.