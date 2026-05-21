Basket, Milano in semifinale playoff! Brescia batte Trieste

Dall’Nba all’Italia: i playoff di basket regalano spettacolo e una gioia per Milano, che conquista la semifinale. Colpo di Brescia

La notte dei playoff italiani suscita ogni anno grandi emozioni e verdetti pesanti. L’EA7 Emporio Armani Milano stacca il primo pass per le semifinali, chiudendo la serie contro Reggio Emilia con un perentorio 72-84 costruito nella ripresa.

Dopo un primo tempo equilibrato, l’inerzia cambia nel terzo quarto: Kevin Brooks incendia la partita con triple pesanti e assist chirurgici per Nebo e LeDay, firmando un parziale devastante 3-18 che vale il sorpasso ospite.

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Reggio Emilia prova a reagire con Williams e Thor, ma Guduric allunga sul +9. Nel finale, Bolmaro e una tripla spettacolare di Shields chiudono definitivamente i conti. Milano, solida e cinica, festeggia il ticket per le Final Four.

Brescia batte Trieste: ora la serie è capovolta

Nell’altra sfida di serata, Brescia espugna Trieste in una battaglia infinita: 80-84 finale e serie ribaltata sul 2-1. La partita è un tiro alla fune: Bilan e Burnell tengono il ritmo per gli ospiti, mentre Sissoko e Candussi tengono viva la speranza per i padroni di casa.

Nel quarto periodo, Trieste sembra riaprire tutto con Brown, che firma il -4 e accende il palazzetto (con tanto di blackout momentaneo). Ma Brescia risponde con concretezza: Ivanovic e Rivers, con una bomba a 14 secondi dalla sirena, gelano l’Allianz. L’ultimo tentativo di Brown si infrange sulla freddezza di Burnell dalla lunetta.

Due vittorie estere pesantissime, capaci di gestire i momenti decisivi con lucidità superiore. Milano punta dritta alla Scudetto, Brescia sogna in grande. I playoff si fanno incandescenti.