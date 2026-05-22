Coppa del Mondo Boulder, sette azzurri a Berna per la seconda tappa del circuito

Dal 22 al 24 maggio in Svizzera torna la sfida mondiale dei blocchi: Italia presente con due uomini e cinque donne

Riparte da Berna la stagione internazionale del Boulder con la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio il Bern Expo ospiterà alcuni dei migliori specialisti mondiali della disciplina, impegnati sui problemi disegnati dai tracciatori internazionali tra placche, svasi e tacche.

Saranno sette gli azzurri in gara nella prova svizzera, secondo appuntamento del circuito dopo l’esordio cinese di Keqiao.

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Due azzurri nella gara maschile

Nel tabellone maschile l’Italia sarà rappresentata da Luca Boldrini e Niccolò Antony Salvatore.

Boldrini arriva a Berna dopo aver sfiorato in Cina l’accesso alla top 24 delle semifinali, mentre Salvatore torna a disputare una prova di World Cup proprio nella città dove aveva gareggiato anche nel 2025.

Tra gli uomini attenzione soprattutto ai grandi protagonisti del circuito internazionale:

il giapponese Sorato Anraku

il coreano Dohyun Lee

il francese Mejdi Schalck

il britannico Toby Roberts

i nipponici Narasaki e Amagasa

Cinque italiane in gara nel femminile

Saranno invece cinque le portacolori azzurre nella competizione femminile:

Camilla Moroni

Francesca Matuella

Giorgia Tesio

Irina Daziano

Leonie Hofer

Moroni, Matuella e Tesio avevano conquistato la semifinale nella tappa inaugurale di Keqiao e puntano ora a confermarsi tra le migliori del circuito, cercando anche l’accesso alla finale riservata alle prime otto.

Grande curiosità anche per Leonie Hofer, al debutto assoluto in Coppa del Mondo dopo l’ottimo risultato ottenuto al Trial Nazionale.

Le favorite della tappa svizzera

Tra le donne i riflettori saranno puntati soprattutto sulle protagoniste del podio cinese:

la francese Naïlé Meignan Avezou

la slovena Janja Garnbret

l’australiana Oceania Mackenzie

Da seguire anche Oriane Bertone, la britannica Erin McNeice, le giapponesi Sekikawa e Matsufuji, la cinese Zhang e l’americana Brooke Raboutou.

Dove vedere le finali

Le finali della tappa di Berna saranno trasmesse in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO.

Il programma di gara

Venerdì 22 maggio

ore 9: qualifiche femminili

ore 15:30: qualifiche maschili

Sabato 23 maggio

ore 10: semifinali femminili

ore 18: finali femminili

Domenica 24 maggio

ore 10: semifinali maschili

ore 18: finali maschili

Calendario fitto verso Madrid e Praga

Dopo Berna, gli specialisti del Boulder avranno pochissimo tempo per recuperare. Il circuito proseguirà infatti con la tappa di Alcobendas, a Madrid, dal 28 al 31 maggio, seguita immediatamente da Praga dal 3 al 7 giugno.

Successivamente il calendario porterà gli atleti a Innsbruck dal 17 al 21 giugno, mentre l’ultima prova della stagione si disputerà negli Stati Uniti a ottobre.